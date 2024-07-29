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Калафьори перешёл в «Арсенал»

вчера, 19:24

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.

Игрок сборной Италии подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 33-м номером.

Калафьори перешёл в «Арсенал»

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Все комментарии
7cqrtmpx42jx
7cqrtmpx42jx
вчера в 23:41
Плаксу усадит на лавку
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:08
Калафьори молодой и надежный защитник, может закрыть эту позицию на долгие годы вперед. Поздравляю Арсенал с хорошим приобретением!
sihafazatron
sihafazatron ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 22:54
Если слева будет играть то да, но я думал,что он именно цз
Тристан
Тристан ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:34
Не соглашусь, очень и очень нужный трансфер. Если итальянец будет заигран вместо Зинченко и Кивиора, Арсенал закроет самую уязвимую в 2023 году зону в обороне. На прошедшем ЧЕ украинец и и поляк сильно подвели свои сборные из-за индивидуальных ошибок, также они и за Арсенал играли, допуская фатальные ошибки. По хорошему их продать, пока есть спрос.
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 21:27
Ну и на... он это сделал?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:08
Тут бы я ещё сделал реверанс в сторону Артеты. Наконец то он обратил внимание на свою линию защиты.
Нападающий в тиме - это да, роляет..., но отсутствие в команде хорошего дефа, сводит порой на нет все усилия форвардов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
играть без номинального форварда, и с Жезуса в роли форварда
это две большие разницы.
да, можно сказать, что обе такие команды играют без форварда.
только в составе первой 11 игроков, а во второй - 10.
поэтому МанСити на финише забирает первое место.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:01
когда в команде- претендента на чемпионский титул, нет форварда, способного забить за сезон 35-40 голов, почти всегда проиграет чемпионскую гонку.
есть интерес к Айвена Тоуни из Брентфорда.
все заглохло.
покупать топ-форварда надо....а пока ждем, когда Жезус оптимальную форму наберет, много потерью....потом Нкетия вот вот переходит в Марсель.
помню один из матчей Арсенала...канониры тогда забили пять мячей в ворота Пэлас..... ни один из них не забил Габи Жезус)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:54
центрфорвард давно нужен пушкарям.
но кажется. Артета боится.
боится сломать работающий механизм командной игры.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:52
Вообще не верю в этот трансфер. Он Арсеналу не нужен, на мой взгляд. И при этом сам Сане рад играть в Германии, ведь он так туда рвался. А вот ЦН точно нужен
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:46
Артета хочет Сане в свою команду)))
надеюсь, они не собираются продать Букайо Сака?!
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:38
А Сане зачем?
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:37
В сериАле вроде один из лучших был. в АПЛ поглядим увидим)))
Только основная пара наверняка будет Габриель-Салиба, неужели его на лавку взяли? или 3 цз? Интересно будет понаблюдать))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:35
Добро пожаловать в Арсенал, Риккардо.
По имени очень качественный трансфер, но когда то и Парти таким считался. Посмотрим, удачи.
Арсенал еще должен работать на рынке.
Мерино
Дьокереш
Сане
и можно завершить летнее ТО.
allemz
allemz
вчера в 20:00
Топ или так себе?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:59
Добро пожаловать в Арсенал!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:58
Думаю у него получится всё
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:55
Посмотрим чё он там накалафьерит.. 🤔😀
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 52dvzspsjhep (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
Калафьори отдал голевую передачу, после чего итальянцы забили хорватам на последних секундах и вышли в 1/8 на Евро.
Да и против испанцев он был одним из немногих, кто не лажал, и за кого не было стыдно из Спалеттинских горемычников.

Не думаю, что скаутам Арсенала это было неизвестно.
52dvzspsjhep
52dvzspsjhep
вчера в 19:32
Наверное, ему очень повезло.
de4kdjdw2pj8
de4kdjdw2pj8
вчера в 19:31
Пусть 33 номер будет счастливым!!!
Гость
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