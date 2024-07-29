Калафьори перешёл в «Арсенал»

«Арсенал» объявил о переходе защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.
Игрок сборной Италии подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 33-м номером.
«Арсенал» объявил о переходе защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори.
Игрок сборной Италии подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 33-м номером.
Да и против испанцев он был одним из немногих, кто не лажал, и за кого не было стыдно из Спалеттинских горемычников.
Не думаю, что скаутам Арсенала это было неизвестно.
Да и против испанцев он был одним из немногих, кто не лажал, и за кого не было стыдно из Спалеттинских горемычников.
Не думаю, что скаутам Арсенала это было неизвестно.