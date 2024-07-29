Странный и смелый выбор «Челси». 24 миллиона за вратаря-новичка

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29 июля 2024, 11:47

Представляем нового вратаря лондонцев.

В субботу «Челси» и «Вильярреал» согласовали переход 22-летнего вратаря Филипа Йоргенсена. Голкипер молодёжной сборной Дании обошёлся «синим» в 24 миллиона евро. А «Вильярреал», возможно, начнёт поиск нового стража ворот.

Из стана «Челси» приходили разные, весьма противоречивые сведения. То «синие» довольны своей вратарской бригадой, и они никого не собираются покупать. А основным должен стать Роберт Санчес, который Линч. То шли косяком инсайды о скором переезде в Лондон Андрея Лунина из «Реала». Новый тренер Энцо Мареска хотел бы видеть в воротах Мадса Хермансена, с которым хорошо знаком по работе в «Лестере». В итоге лондонцы купили датчанина. Правда, другого. И не совсем датчанина.

Один сезон в основе

Три года Филип Йоргенсен во всех реестрах значился как швед и играл на юношеском уровне за шведскую сборную. Но в 18 лет он встал под флаг Дании. Дело в том, что отец футболиста датчанин, а мать – шведка. Родился и вырос Филип в скандинавской стране. Но частенько бывал на родине отца, расположенной на полуострове Ютландия. С 16 лет Йоргенсен проживал в Испании, ибо проходил обучение в академии «Мальорки», а потом «Вильярреала». Поэтому Филипа можно с полным правом назвать воспитанником «подводников».

В штате «Вильярреала» Филип числился с 2020 года. Два года в глубоком запасе, а в третьем сезоне – 2022/23, уже был замечен на скамейке запасных. Даже разок подменил травмированного Херонимо Рульи. А когда аргентинец собрал вещи и укатил в амстердамский «Аякс», даже вышел в стартовом составе. Но потом присел и стал наблюдать за игрой сорокалетнего Пепе Рейны.

Но в новом сезоне ситуация развернулась на 180 градусов. Молодой датчанин в первом же туре появился в стартовом составе «подводников» и оставался основным в течение всего сезона. Сыграл в 36 матчах из 38. Пропустил немало – 63 мяча. Были поединки хорошие, были не очень. Но для фактического дебюта сойдёт. «Вильярреал» финишировал восьмым и остался без еврокубков.

В «Челси» два раза не зовут

Приглашение из «Челси» стало своего рода сюрпризом как для испанского клуба, так и для молодого вратаря. В «Вильярреале» рассчитывали, что в новом сезоне Филип наберётся опыта, будет прогрессировать, а сами «подводники» смогут выступить лучше. Йоргенсен готовился к большой игровой практике, ибо Диего Конде из «Леганеса» приглашался на роль второго вратаря. Это место освободилось после ухода Рейны в итальянский «Комо». И тут щедрое приглашение от «Челси». От 24 миллионов евро отказываться было бы глупо. А сам Йоргенсен, о существовании которого мало кто знал за пределами Испании, Швеции и Дании, вдруг получил шанс стать игроком элитного клуба.

Говорят, инициатива пригласить Йоргенсена исходит от Марески. Итальянцу нравится, что Филип не только хорош на линии ворот, но ещё уверенно играет ногами. Таким Мануэль Нойер был в молодости. И если переманить Хермансена на «Стэмфорд Бридж» оказалось невозможным, то «Челси» решил переключиться на другого датчанина.

Почему так дорого? Не так давно Филип продлил контракт с испанцами до июня 2029-го, стало быть, сумма отступных выросла. Кроме того, в профайле Йоргенсена значится победа в Лиге Европы в сезоне 2020/21. И неважно, что к той победе тогда ещё швед имел весьма отдалённое отношение. Основным был Херонимо Рульи, вторым Серхио Асенхо.

Я уеду жить в Лондон?

Если честно, то «Челси» удивил. Одно дело взять вратаря на перспективу. Но не за такие деньги. А если в Лондоне видят 22-летнего Йоргенсена основным, то это чистой воды авантюра. Дело не в том, что Филип в Испании пропускал довольно много. У парня за спиной один сезон, и он может оказаться элементарно не готов к Английской Премьер-Лиге.

Есть и третий вариант, который видится наиболее разумным. «Челси» покупает Йоргенсена, но Филип остаётся в Испании. Старый клуб арендует его у нового. Датчанин продолжает набираться опыта и набивать шишки в «Вильярреале». Лондонцы следят за его выступлениями. И при первой необходимости готовы отозвать из аренды.

В пользу этой версии говорит тот факт, что, несмотря на объявление о трансфере, Йоргенсен на всех сайтах числится игроком «Вильярреала». Может, ждут, когда «Челси» представит Филипа как своего футболиста.

В первой сборной Дании Йоргенсен пока не был замечен. Но после того, как главную команду покинул Каспер Шмейхель, решивший сосредоточиться на игре за новый клуб – «Селтик», появилась вакансия. Основным, скорее всего, станет Хермансен. Но у Йоргенсена есть шанс стать одним из сменщиков. Причём из «Челси» путь в национальную команду ближе, чем из «Вильярреала».

До начала чемпионата Англии осталось всего три недели. В заявке «Челси» пока числятся Роберт Санчес, Джордже Петрович, ещё никуда не ушедший Кепа Аррисабалага и ветеран Маркус Беттинелли. Габриэль Слонина находится в аренде в бельгийском «Эйпене», но может в любой момент вернуться. Если в эту компанию добавится Филип Йоргенсен, пусть даже вместо Кепы, больше ясности не наступит. Поэтому пока неизвестно, кто же выйдет в стартовом составе «синих» в стартовом туре против «Манчестер Сити».