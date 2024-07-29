Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Чалов сегодня отправится в Грецию для подписания контракта с клубом ПАОК

вчера, 13:57

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов переходит в ПАОК.

Сегодня футболист отправится в Грецию для заключения договора.

Сообщается, что клубы согласовали сделку.

Игрок подпишет контракт на 3 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глава скаутской службы «Марселя»: «Нам нравится Константин Тюкавин»
Вчера, 13:43
Генеральный директор «Пари НН»: «Дзюба пока не вписывается в наш бюджет»
Вчера, 11:20
Комличенко: «Не могу обещать, что останусь в „Ростове“»
Вчера, 10:58
Стало известно, почему игрок сборной Хорватии не перешёл в российские клубы
28 июля
СлухиЦСКА отказался от подписания полузащитника сборной Хорватии
28 июля
В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе к Чалову
28 июля
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 20:16
Удачи Федору в Греции!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
Привет, Володя!!!
Думаешь? Спорить не буду. Возраст такой, когда еще можно многое успеть, 26 лет, для форварда- отличный рубеж. Вопрос в другом: Чалов последние несколько лет не растет совсем, и поэтому, надеяться на то, что через греков на него кто-то из приличных обратит внимание- проблематично. Было бы ему 18, тогда конечно, можно было бы подождать. Но сейчас, уже надо играть, а игры то по большому счету и нет. К тому же- другая страна, другой футбол, акклиматизация- как футбольная, так и природная, в Греции жарковато, даже в Сентябре. Вобщем поглядим, а если, а вдруг...
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:00
Продолжу: Федя понял, что дурак.
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Федя или тупой и Базель его ничему не научил, или расчётливый и имеет какую-то задумку.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:54
Виктор, привет! Думаю, что Чалов через ПАОК хочет попасть в более приличный клуб.
8557khqpwsfa
8557khqpwsfa ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
вчера в 19:16
Ну какая же это потеря... пенальти может и другой игрок бить.
Если не брать в зачёт забитые пенальти, то мы получим нападающего, который почти не забивает.
5 голов за прошлый сезон всего забил с игры, это очень мало.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 18:51
Это потеря для ЦСКА,надо постараться приобрести ему замену,время есть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:02
Ну наконец то... В Греции всё есть...
lotsman
lotsman
вчера в 16:45
Возраст у него ещё не критичный, время есть, чтобы показать на что способен. Новая обстановка, новый клуб, вполне возможно что это ещё больше раскроет его талант и станет трамплином для более престижного чемпионата. Вот только как Армейцы без него сыграют.) Удачи ему.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:38
Остается пожелать удачи Феде
Mi6
Mi6
вчера в 16:31
Ну вот, а пугали Севильей…))
112910415
112910415
вчера в 16:24
и пусть ему повезёт !
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:05
А он тянет на клуб посильней, в его нынешнем состоянии?))) Признаюсь, мне не очень понятно, почему греки обратили на него внимание, и чем, он их так привлёк. Года два назад, да, мог бы заинтересовать и клуб получше, но не сейчас. Чемпионат, конечно в Греции не самый статусный, но иногда, у меня появляется мысль, что большинство россиян, просто пытаются вырваться из страны, а куда- без разницы, даже в Грецию... Я был там неделю, и могу сказать- САРАЙ!!!

Но пусть Чалову повезет, и его оценят по достоинству на чужбине!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:55
Ну надеюсь все сложится в Федькиной эпопее! Успехов ему!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:42
Удачных игр в Греции Фёдору.
Мясо69
Мясо69
вчера в 15:28
Красава
p99j3jjdyrf8
p99j3jjdyrf8
вчера в 15:26
Ничего в ПАОКе хоть в футбол поиграет.
Вещий
Вещий
вчера в 15:26
Парень с завидным упорством гробит свою карьеру. Базеля ему было мало.... Грустно. Хотелось видеть Федора в клубе посильнее. А с этим выбором следующая остановка - либо пенсия - либо чемпионат Кипра - там рядом… Ну а так что, молниеносный путь из Севильи в Салоники....Цель уехать - неважно куда.
un2x2z8rfxx2
un2x2z8rfxx2
вчера в 15:19
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:16
    Как бы я иронично не относился к игре Фёдора, и ни критиковал её, пожелаю ему удачи в новом клубе. Представляет наш футбол - и этим всё сказано. Хотелось бы узнать детали контракта...
    4y3f5ttv72ft
    4y3f5ttv72ft
    вчера в 15:14
    Ему похоже лишь бы за границу, и не важно куда.
    pz3vkt6n49cg
    pz3vkt6n49cg
    вчера в 15:01
    Доброго пути и удачной игры
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:00
    Отличные новости, удачи
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:55, ред.
    Ехал Фёдор через реку,
    Видит Фёдор — в реке рак.
    Сунул Фёдор руку в реку,
    Рак за руку Федю цап!))

    (По греческим мотивам)
    yg9tj94mq48d
    yg9tj94mq48d
    вчера в 14:45
    Чаловек-ПАОК 😎⚽
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:43
    Не осрами ЦСКА. Удачи тебе.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     