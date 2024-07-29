Чалов сегодня отправится в Грецию для подписания контракта с клубом ПАОК

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов переходит в ПАОК.
Сегодня футболист отправится в Грецию для заключения договора.
Сообщается, что клубы согласовали сделку.
Игрок подпишет контракт на 3 года.
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов переходит в ПАОК.
Сегодня футболист отправится в Грецию для заключения договора.
Сообщается, что клубы согласовали сделку.
Игрок подпишет контракт на 3 года.
Видит Фёдор — в реке рак.
Сунул Фёдор руку в реку,
Рак за руку Федю цап!))
(По греческим мотивам)
Видит Фёдор — в реке рак.
Сунул Фёдор руку в реку,
Рак за руку Федю цап!))
(По греческим мотивам)