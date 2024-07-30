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«Ювентус» представил гостевую форму на сезон 2024/25

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Roger Young
Roger Young
вчера в 16:27
Не очень сочетается с клубными цветами.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Вот!
Наконец то!
У "Старой сеньоры" старушечий прикид!
Пол Европы сошло с ума - одни под маскировочную сетку (может дальновидные такие...))) форму соштопали, другие почти полностью отказались от своего традиционного раскраса и вот наконец то изюминка - не пойми какой клуб убери букву "Ю"..!
матос
матос
вчера в 15:58
Туфта ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:22
Создалось впечатление , что порыв ветра подхватил футболку и уносит её вдаль...)))
allemz
allemz
вчера в 15:14
У синьоры закономерно пожелтела футболка после стольких лет унижений с момента ухода Роналду. Грехи из прошлого ещё долго будут аукаться, а нежелание руководства адаптировать политику клуба под динамично изменяющиеся условия рынка только усугубит их положение
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:48
Ювентус все еше дышит?
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 14:39
Почему Адидас почти всегда делает убожество..
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