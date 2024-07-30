«Ювентус» представил гостевую форму на сезон 2024/25

«Ювентус» показал гостевой комплект на сезон 2024/25.
Он выполнен в жёлтом цвете.
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Наконец то!
У "Старой сеньоры" старушечий прикид!
Пол Европы сошло с ума - одни под маскировочную сетку (может дальновидные такие...))) форму соштопали, другие почти полностью отказались от своего традиционного раскраса и вот наконец то изюминка - не пойми какой клуб убери букву "Ю"..!
Наконец то!
У "Старой сеньоры" старушечий прикид!
Пол Европы сошло с ума - одни под маскировочную сетку (может дальновидные такие...))) форму соштопали, другие почти полностью отказались от своего традиционного раскраса и вот наконец то изюминка - не пойми какой клуб убери букву "Ю"..!