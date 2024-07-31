«Спартак» запустил продажу ретро-футболок

«Спартак» объявил о старте продаж ретро-футболок.

В наши официальные магазины поступила новинка — белая футболка ретро с надписью AKAI.

В 1997 году японский производитель электроники AKAI стал титульным спонсором «Спартака». Это был один из самых успешных периодов в истории нашего клуба, и компания сама обратилась к «красно-белым» с предложением о сотрудничестве.

В 1997 году «Спартак» в очередной раз стал чемпионом страны, в 1998-м в этой форме наш клуб оформил золотой дубль: ему покорились чемпионат и Кубок России, а майки с логотипом AKAI превратились в символ побед «красно-белых» и полюбились спартаковским болельщикам.

Новинка станет акцентом повседневного гардероба, а также подчеркнёт ваши индивидуальность и любовь к клубу.