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«Спартак» запустил продажу ретро-футболок

31 июля 2024, 14:03

«Спартак» объявил о старте продаж ретро-футболок.

В наши официальные магазины поступила новинка — белая футболка ретро с надписью AKAI.

В 1997 году японский производитель электроники AKAI стал титульным спонсором «Спартака». Это был один из самых успешных периодов в истории нашего клуба, и компания сама обратилась к «красно-белым» с предложением о сотрудничестве.

В 1997 году «Спартак» в очередной раз стал чемпионом страны, в 1998-м в этой форме наш клуб оформил золотой дубль: ему покорились чемпионат и Кубок России, а майки с логотипом AKAI превратились в символ побед «красно-белых» и полюбились спартаковским болельщикам.

Новинка станет акцентом повседневного гардероба, а также подчеркнёт ваши индивидуальность и любовь к клубу.

«Спартак» запустил продажу ретро-футболок «Спартак» запустил продажу ретро-футболок «Спартак» запустил продажу ретро-футболок «Спартак» запустил продажу ретро-футболок

Приобрести футболки можно в фирменных магазинах «Спартака» или на сайте клуба.

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Все комментарии
wdtrmp2kb7ds
wdtrmp2kb7ds
31 июля в 14:30
Хоть что-то хорошее можно будет вспомнить.
Scorp689
Scorp689
31 июля в 14:11
Ностальгия и пиар - бизнес ход...
Гость
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