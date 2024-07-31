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«Альмерия» отказалась продавать Монтеса в «Америку»

31 июля 2024, 17:22

«Америка» попыталась подписать защитника сборной Мексики и «Альмерии» Сесара Монтеса.

Мексиканский клуб предложил 7,5 млн евро, а также бонусы, но получил отказ.

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Все комментарии
баск
баск
31 июля в 18:12
Ну ещё бы Альмерия не отказала, кому нужна такая "коммерция"))

Прошлым летом Альмерия покупала Монтеса у Эспаньола за безумные 14 лямов, на самом флажке ТО, убоявшись недокомлекта в центре обороны..
Но удержаться в вышке Монтес ей не помог и иногда даже выпадал из состава.

Не помог этот мекс ранее и самому Эспаньолу, который с ним тоже вылетел.
Тем самым Монтес, отказав Динамо 2 года назад, словил плохую карму..
Теперь только в аренду куда-нибудь и странно, что Америка не попробовала этот вариант..
sv_1969
sv_1969
31 июля в 17:51
Отказалась значит самим нужен
Гость
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