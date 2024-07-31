«Альмерия» отказалась продавать Монтеса в «Америку»

«Америка» попыталась подписать защитника сборной Мексики и «Альмерии» Сесара Монтеса.
Мексиканский клуб предложил 7,5 млн евро, а также бонусы, но получил отказ.
«Америка» попыталась подписать защитника сборной Мексики и «Альмерии» Сесара Монтеса.
Мексиканский клуб предложил 7,5 млн евро, а также бонусы, но получил отказ.
Прошлым летом Альмерия покупала Монтеса у Эспаньола за безумные 14 лямов, на самом флажке ТО, убоявшись недокомлекта в центре обороны..
Но удержаться в вышке Монтес ей не помог и иногда даже выпадал из состава.
Не помог этот мекс ранее и самому Эспаньолу, который с ним тоже вылетел.
Тем самым Монтес, отказав Динамо 2 года назад, словил плохую карму..
Теперь только в аренду куда-нибудь и странно, что Америка не попробовала этот вариант..
Прошлым летом Альмерия покупала Монтеса у Эспаньола за безумные 14 лямов, на самом флажке ТО, убоявшись недокомлекта в центре обороны..
Но удержаться в вышке Монтес ей не помог и иногда даже выпадал из состава.
Не помог этот мекс ранее и самому Эспаньолу, который с ним тоже вылетел.
Тем самым Монтес, отказав Динамо 2 года назад, словил плохую карму..
Теперь только в аренду куда-нибудь и странно, что Америка не попробовала этот вариант..