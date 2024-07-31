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Коуто переходит в «Боруссию»

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allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
31 июля в 16:32
Через год в МЮ за 100 лямов
Шуnя771
Шуnя771
31 июля в 16:22
Спартак примеряется к неизвестности за 17 млн., а здесь топчик за 25...
Может попробовать вложиться раз и получить перспективу снять дивиденды ?
Пусть и не на этом примере, но что то подобное...
Берем всегда "кота в мешке".
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 16:19
Жаль не оставили его в команде...
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