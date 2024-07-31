Коуто переходит в «Боруссию»

Защитник Ян Коуто перейдёт из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию».
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.
Медосмотр пройдёт на этой неделе.
Защитник Ян Коуто перейдёт из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию».
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.
Медосмотр пройдёт на этой неделе.
Может попробовать вложиться раз и получить перспективу снять дивиденды ?
Пусть и не на этом примере, но что то подобное...
Берем всегда "кота в мешке".
Может попробовать вложиться раз и получить перспективу снять дивиденды ?
Пусть и не на этом примере, но что то подобное...
Берем всегда "кота в мешке".