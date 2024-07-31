«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

1722446872

31 июля 2024, 20:27

«Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте, Хесус Медина на 68-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Павел Маслов отличился на 75-й.

В группе A также играют «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».