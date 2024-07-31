«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

«Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).
Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте, Хесус Медина на 68-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Павел Маслов отличился на 75-й.
В группе A также играют «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».
А чтоже Динамо?! Да ничего особенного, беззубая игра, безликая атака и как обычно- провал в обороне... Говорил и говорю- деревенщину спасут только качественные трансферы- или ему конец!!! Могу поздравить его с очередной баранкой от Спартака... Другой, на его месте- давно бы уже слинял, куда подальше, но этот- тот еще карьерист, поэтому сидеть будет до упора. Ну и как обычно, динамовский Мюллер, сегодня снова оказался вне игры... Давно я не видел такого бесхарактерного Динамо, такого неубедительного и провального...
Ничего команда не показала, Конечно, можно сетовать на отсутствие Карраскаля, без которого, неубедительно смотрится Бителло, но невозможно не отметить главного- Личка простак, он деревенский тренер, без необходимых тренерских способностей... Надеюсь, Динамо учтет ошибки этой игры и в будущих играх сыграет достойнее. А пока- привет гафину...
Ну а Спартак с победой, заслуженной, однозначной и красивой!!!!!!! Молодцы!!!
А чтоже Динамо?! Да ничего особенного, беззубая игра, безликая атака и как обычно- провал в обороне... Говорил и говорю- деревенщину спасут только качественные трансферы- или ему конец!!! Могу поздравить его с очередной баранкой от Спартака... Другой, на его месте- давно бы уже слинял, куда подальше, но этот- тот еще карьерист, поэтому сидеть будет до упора. Ну и как обычно, динамовский Мюллер, сегодня снова оказался вне игры... Давно я не видел такого бесхарактерного Динамо, такого неубедительного и провального...
Ничего команда не показала, Конечно, можно сетовать на отсутствие Карраскаля, без которого, неубедительно смотрится Бителло, но невозможно не отметить главного- Личка простак, он деревенский тренер, без необходимых тренерских способностей... Надеюсь, Динамо учтет ошибки этой игры и в будущих играх сыграет достойнее. А пока- привет гафину...
Ну а Спартак с победой, заслуженной, однозначной и красивой!!!!!!! Молодцы!!!
Оба игрока, которые как раз против Спартака играют особенно слабо, сегодня снова были на поле..
С Лещуком понятно, даже упоминать нет смысла.
А вот Кутицкий, которого год назад в кубковой игре пришлось менять ещё до перерыва, сегодня занял ту же, не свойственную ему, позицию в центре обороны.
Сыграл вроде получше, но всё равно накосячил, привёз пенальти.
Кроме того, Марцел- за что его в динамовской болельщицкой среде нещадно критикуют- упорно игнорирует тот факт, что любые матчи со Спартаком представляют собой принципиальные дерби.
Так, сегодня, при отсутствии нескольких игроков основы, Марцел эти прорехи ещё и усугубил, решив совсем уж обкатывать молодежь.
Выпустил в старте Окишора, а во втором тайме отправил на поле Смелова, который, кстати, недавно после травмы.
И к тому же не стал менять неуверенно игравшего Бессмертного,
не справлявшегося с Зиньковским.
Ну, обкатал молодёжь, что и говорить))
Ладно, спартачей с победой.
А мы повторяем начало кубковой группы прошлого сезона.
Да и вообще, Спартак становится для нас прям злым гением, как Рубин когда-то.
Личке же это вроде как до фонаря, нехорошо это..
Оба игрока, которые как раз против Спартака играют особенно слабо, сегодня снова были на поле..
С Лещуком понятно, даже упоминать нет смысла.
А вот Кутицкий, которого год назад в кубковой игре пришлось менять ещё до перерыва, сегодня занял ту же, не свойственную ему, позицию в центре обороны.
Сыграл вроде получше, но всё равно накосячил, привёз пенальти.
Кроме того, Марцел- за что его в динамовской болельщицкой среде нещадно критикуют- упорно игнорирует тот факт, что любые матчи со Спартаком представляют собой принципиальные дерби.
Так, сегодня, при отсутствии нескольких игроков основы, Марцел эти прорехи ещё и усугубил, решив совсем уж обкатывать молодежь.
Выпустил в старте Окишора, а во втором тайме отправил на поле Смелова, который, кстати, недавно после травмы.
И к тому же не стал менять неуверенно игравшего Бессмертного,
не справлявшегося с Зиньковским.
Ну, обкатал молодёжь, что и говорить))
Ладно, спартачей с победой.
А мы повторяем начало кубковой группы прошлого сезона.
Да и вообще, Спартак становится для нас прям злым гением, как Рубин когда-то.
Личке же это вроде как до фонаря, нехорошо это..