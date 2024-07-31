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«Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

31 июля 2024, 20:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» крупно обыграл «Динамо» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:0).

Манфред Угальде открыл счет на 37-й минуте, Хесус Медина на 68-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Павел Маслов отличился на 75-й.

В группе A также играют «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

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Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
вчера в 09:22
Эта паста никогда не устареет.

1.У нас новый тренер. Настоящий Спартаковец. Наконец-то мы нашли кого надо. Верим!

2.Ура, первая победа! Тренер внушил команде Дух. Легионеры адаптировались. У нас самые талантливые воспитанники. Растут кадры для сборной!

-вы находитесь здесь-
3.Традиции возрождаются! Появилась игра! Команда набрала отличный ход! Уж теперь-то мы станем чемпионами!

4.Блин, опять потеряли очки! Снова проблемы с недонастроем. Ничего, в следующем матче возьмём своё!

5.Как мы могли про[ Соблюдайте правила] этому говну?! Что это за игроки?! Где мотивация?! Проигрывают, получая такие деньги! Ваше безволие станет легендой! Надо биться за Ромбик!

6.Защиты нет! Центра поля тоже! Всю эту бразильскую фигню – домой! Остальных – в дубль! Тренера – в отставку! У нас импотенты в команде! Где наша селекция?! Почему к нам никто не едет?!

7.Во всём виноват Федун! Лёня, где икра?! Продай кому-нибудь клуб и убирайся! Я больше не заправляюсь на "Лукойле"!

8.Это конец!!! Зачем мне абонемент?! Я больше не приду на стадион смотреть на это позорище! Даже предыдущий тренер был лучше! Очередной сезон в [Соблюдайте правила ]!

9.Наконец-то уволили этого бездарного физрука. Давно пора! Кто же придёт ему на смену?

10.см. п.1
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:09
С победой всех КБ!
112910415
112910415
вчера в 04:55
это был хороший Спартак !
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
31 июля в 23:58
Так я же и говорю, Лещук- это второй Пильгуй...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
31 июля в 23:55
Зарема Салихова: «Болельщики «Спартака» бесконечно могут смотреть на игру Лещука. Всегда ярко и феерично»
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ azse83b4u5r7 (раскрыть)
31 июля в 23:53
Интересно, чем определяется приличие и порядочность?)
Capral
Capral
31 июля в 23:30
    баск
    баск ответ Nipper (раскрыть)
    31 июля в 23:14
      NbKA555
      NbKA555
      31 июля в 22:32
      С победой родной клуб!Без Барко и это не может не радовать Микроклимат налаживается ,но будем смотреть по дистанции.Есть позитвные моменты,но много работы нужно проделать.Угальде снова с голом.А так хороший вечер среды.Красно-Белых обнял,остальным добра!
      Сп62
      Сп62 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      31 июля в 22:17
      Хочу сказать пару слов по Рябчуку. Очевидно при Абаскале ему внушили, что его главная задача, игра в обороне, а в атаке, как получится. Было видно, что после хороших рывков он останавливался и искал поддержки сзади. Как говорится, бежал в атаку с оглядкой. Может быть Станкович убедил его быть смелее и разрешил играть с открытым забралом. Парень поверил в себя и мы увидили совешенно другого Рябчука. Теперь, главное, чтобы он не проваливался в защите. Будем надеяться.
      Capral
      Capral ответ Nipper (раскрыть)
      31 июля в 21:58
      Приветствую.
      Он поднял команду?! Ему накупили сильнейших игроков, укрепили максимально центр, то-есть среднюю линию!!! А что он сделал?! Выиграл бронзу, когда от него ждали чемпионства!!! Оно у него лежало в правом кармане пиджака, но он, в силу своего убожества- вынул и подарил Зениту, который, вероятно, провел свой худший сезон...

      Динамо представляло жалкое зрелище? Вы о том периоде, когда работал Йоканович? Ну, милейший, вы простите, но или вы не теме, или делаете вид, что ничего не знаете. Да Славиша мог только мечтать о таких игроках- как Карраскаль, Битело и Чавес!!! А кого ему подсунули- Маричаля, Фернандеса, Кутицкого, Сазонова, Дасу. Вы видели как играет Кутицкий?! Так вот, весь сезон, Славиша мучался с этим человеком, когда он играл в опорке, а в атаке играли Тюкавин и Гладышев, а в воротах стоял Шунин, потому что мерзавец гафин, даже слушать, ничего не хотел об усилении!!! Так какие у вас претензии?! Вы можете не любить Славишу или восторгаться Личкой, но игнорировать очевиднейшие вещи- вы не имеете права. Если вы человек объективный- согласитесь со мной. Я мог бы еще многое рассказать, но возвращаться к старому нет желания.

      Всё, разговор закончен. Желаю здравствовать.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      31 июля в 21:58
      Рябчук сегодня был на высоте .как никогда ! Значит может ,сукин сын ,когда захочет . Он Хлусевича превзошёл по всем статьям . Медина очень качественно отыграл .
      Александр Апалько
      Александр Апалько
      31 июля в 21:52
      Спартак с убедительной и справедливой победой. Нечасто видишь такой Спартак, который побеждает без валидола. Все сегодня старались и, главное бежали. Понравился Рябчук.Напрашивается вопрос, почему основной не он, а Хлусевич... Может, из-за лимита?
      Nipper
      Nipper ответ Capral (раскрыть)
      31 июля в 21:41
      Приветствую Вас! Почему у вас такая неприязнь к Личке?! Ведь до его прихода, как бы помягче скачать, Динамо предстовляло жалкое зрелище. Безусловно этот человек поднял команду, сделал еë конкуретноспособной в гонке за чемпионство в первом же сезоне, за это он заслужил как минимум уважение с вашей стороны, если вы конечно искренне болеете за Динамо.
      Сп62
      Сп62 ответ баск (раскрыть)
      31 июля в 21:31
      Согласен, что молодёжь можно выпускать, когда команда уже ведёт в счёте и имеет игровое преимущество. А так, да ещё в дерби для неокрепших игроков может быть психологическая травма. Может быть Личка забил на кубок и хочет подготовить команду для чемпионата? Но что скажет тогда болельщик?
      Capral
      Capral
      31 июля в 21:30
        Capral
        Capral
        31 июля в 21:13
        По ходу репортажа я писал, что для Лещука, Спартак превращается в комплекс неполноценности, как, когдато для Пильгуя ЦСКА, после ташкентской трагедии... Но зато, Лещук умеет очень хорошо ругать тренеров, за то, что они, якобы его обижают и не дают играть. Ну вот, дают...
        xxt36jv9dhxa
        xxt36jv9dhxa
        31 июля в 21:03
        Очевидно, Спартак возвращается, а Динамо с Личкой уходит.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        31 июля в 20:57, ред.
        Предположу, что "Динамо" не расстроилось. Кубок - что он есть, что его нет, никаких преференций от того, что ты подержишь его в руках и год он простоит у тебя в тумбочке или под стеклом в Зале славы клуба, - нет. Все помыслы команды направлены на конкуренцию с "Зенитом" в чемпионате, вот и отнеслись к прошедшему матчу спустя рукава. Хотя я в своём мнении могу и ошибаться, а"Спартак" продемонстрировал такую фееричную игру, что впору кубок ЛЧ завоёвывать.
        Недовольных моим мнением прошу гнилыми яблоками в меня не бросаться.
        баск
        баск
        31 июля в 20:50
        Личка, однако, какой упёртый)
        Оба игрока, которые как раз против Спартака играют особенно слабо, сегодня снова были на поле..
        С Лещуком понятно, даже упоминать нет смысла.

        А вот Кутицкий, которого год назад в кубковой игре пришлось менять ещё до перерыва, сегодня занял ту же, не свойственную ему, позицию в центре обороны.
        Сыграл вроде получше, но всё равно накосячил, привёз пенальти.

        Кроме того, Марцел- за что его в динамовской болельщицкой среде нещадно критикуют- упорно игнорирует тот факт, что любые матчи со Спартаком представляют собой принципиальные дерби.

        Так, сегодня, при отсутствии нескольких игроков основы, Марцел эти прорехи ещё и усугубил, решив совсем уж обкатывать молодежь.
        Выпустил в старте Окишора, а во втором тайме отправил на поле Смелова, который, кстати, недавно после травмы.

        И к тому же не стал менять неуверенно игравшего Бессмертного,
        не справлявшегося с Зиньковским.
        Ну, обкатал молодёжь, что и говорить))

        Ладно, спартачей с победой.

        А мы повторяем начало кубковой группы прошлого сезона.
        Да и вообще, Спартак становится для нас прям злым гением, как Рубин когда-то.
        Личке же это вроде как до фонаря, нехорошо это..
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Никром (раскрыть)
        31 июля в 20:50
        А мне Денисов понравился, да и всегда нравится, а вот в опорную и центр надо человека
        lotsman
        lotsman
        31 июля в 20:49
        Спартак играл гораздо интереснее чем Динамо, хорошо играли. Появилась острота в атаке, которой не хватало в прошлом сезоне.
        Balbes77773
        Balbes77773
        31 июля в 20:49
        По сути-да,Спартак наиграл на победу.Динамо во втором тайме,особенно,были не похожи на себя,Лещук в воротах-дурной знак.Удачи Динамо!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
        31 июля в 20:48
        Рубаха- парень действенная штука, когда в команде одна молодежь и нет засидевшихся звёздных детей лимита
        Никром
        Никром
        31 июля в 20:48
        Сейчас главное руководству не опустить руки как всегда. Срочно нужен опорник-собака французской школы и латераль на правый фланг. В остальном потенциал высокий у нас.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        31 июля в 20:47, ред.
        С красивой Победой нас спартаковцев !!!
        Не ожидал , но тем и приятнее , что одержали победу в дерби. Бросилась в глаза легкость игры Спартака , желание играть всех и даже Маслов уже в ворота соперника забил , а не в свои . Так держать Спартак....порадовали сегодня ....давно не видел такой игры с желанием и самоотдачей всех игороков
        Зайниддин Зидан
        Зайниддин Зидан
        31 июля в 20:47
        Радует что мы победили,но лучше такую игру покажите в Лиге,надеюсь выходные порадуете снова победой. С победой красно белые!!!
        Balbes77773
        Balbes77773 ответ azse83b4u5r7 (раскрыть)
        31 июля в 20:45
        Уважаемый,пожалуйста,почему Спартак "более приличная и порядочная команда"??
        Capral
        Capral
        31 июля в 20:45, ред.
        Давно я не видел такого одухотверенного Спартака, как сегодня!!! Во всем был хорош Спартак- и в позиционной атаке, и в контригре, и в отборах, ну и конечно индивидуально!!! И не скажешь, что это не тренерская работа. Да, надо признать, сегодня- Спартак был чисто тренерский, я это признаю!!! Худший по 1-му тайму Зеньковский, великолепно раскрылся во 2-м!!! Даже прессинг Спартака, который я не терплю, сегодня сыграл великолепно. Вот так бывает, хотя и нечасто, когда техника дружит с прессингом!!! Вобщем и целом, Спартак сегодня превзошел все ожидания!!!!!!! Молодцы!!!

        А чтоже Динамо?! Да ничего особенного, беззубая игра, безликая атака и как обычно- провал в обороне... Говорил и говорю- деревенщину спасут только качественные трансферы- или ему конец!!! Могу поздравить его с очередной баранкой от Спартака... Другой, на его месте- давно бы уже слинял, куда подальше, но этот- тот еще карьерист, поэтому сидеть будет до упора. Ну и как обычно, динамовский Мюллер, сегодня снова оказался вне игры... Давно я не видел такого бесхарактерного Динамо, такого неубедительного и провального...

        Ничего команда не показала, Конечно, можно сетовать на отсутствие Карраскаля, без которого, неубедительно смотрится Бителло, но невозможно не отметить главного- Личка простак, он деревенский тренер, без необходимых тренерских способностей... Надеюсь, Динамо учтет ошибки этой игры и в будущих играх сыграет достойнее. А пока- привет гафину...

        Ну а Спартак с победой, заслуженной, однозначной и красивой!!!!!!! Молодцы!!!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Константин Белых (раскрыть)
        31 июля в 20:43
        Ну не будем забывать, у него достойный конкурент Хлусевич, который надёжен в обороне и большой объем работы выполняет
        Гость
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