«Севилья» анонсировала трансфер нападающего сборной Нигерии

В «Севилье» сообщили, что нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо уже прибыл в расположение команды для прохождения медицинского осмотра. Если всё пройдёт благополучно, то игрок подпишет контракт.
Напомним, в прошедшем сезоне, выступая за «Лестер», Ихеаначо провёл 25 игр в Чемпионшипе и Кубке Англии, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи. С первого июля 27-летний форвард находится в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует приобрести полузащитника «Интера».