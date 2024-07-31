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«Севилья» анонсировала трансфер нападающего сборной Нигерии

31 июля 2024, 10:21

В «Севилье» сообщили, что нападающий сборной Нигерии Келечи Ихеаначо уже прибыл в расположение команды для прохождения медицинского осмотра. Если всё пройдёт благополучно, то игрок подпишет контракт.

«Севилья» анонсировала трансфер нападающего сборной Нигерии

Напомним, в прошедшем сезоне, выступая за «Лестер», Ихеаначо провёл 25 игр в Чемпионшипе и Кубке Англии, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи. С первого июля 27-летний форвард находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует приобрести полузащитника «Интера».

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31 июля в 10:30
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