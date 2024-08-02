Анчелотти: «Тренировать Роналду было очень легко»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как ему работалось с нападающим Криштиану Роналду. Слова специалиста приводит Madrid Xtra со ссылкой на The Obi One Podcast.
Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко (смеётся).
А если без шуток, то таких мастеров как Рон, Месси, Роналдиньо и тренеровать особо не нужно, они профи, и сами всё понимают и мотивируют других!
А если без шуток, то таких мастеров как Рон, Месси, Роналдиньо и тренеровать особо не нужно, они профи, и сами всё понимают и мотивируют других!