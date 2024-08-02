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Анчелотти: «Тренировать Роналду было очень легко»

вчера, 09:54

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как ему работалось с нападающим Криштиану Роналду. Слова специалиста приводит Madrid Xtra со ссылкой на The Obi One Podcast.

Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко (смеётся).

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:50
Да слетятся хейтеры при упоминании Роналду и Реала
!!!!!!!¡!
альсато
альсато
вчера в 16:51
Тренировать Роналду, тот кто Криштиану-только портить!))
Мантефильный
Мантефильный ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:21
Но на пике он находился ооочень долго!
EIIiada
EIIiada ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 14:03
А я разве когда-то говорил, что Карло топ-тренер? Я всегда утверждал, что он дико переоценен. Умудрился провалиться даже с Баварией и ПСЖ. Не смотри на количество выигранных ЛЧ. Во многих рейтингах Фергюсон лучший тренер, а у него всего 2 ЛЧ.
Hamman
Hamman
вчера в 13:40
От блин уже обиделся кто-то. Чтоб вам кнопка ,,жалоба" женой стала! Нормальная жена не станет мириться с тем что вы эту кнопку больше дрюкаете чем её...
Hamman
Hamman
вчера в 13:30, ред.
    Hamman
    Hamman ответ EIIiada (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Ну и Роналду получается тоже выиграл с Реалом больше титулов без Анчелотти. По вашей логике Анчелотти тоже так себе тренер?
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 13:04
    На своём пике Роналду был лучшим футболистом мира-2016,2017,2018
    И его уход из Реала был его главной ошибкрй в карьере,если б не ушел выиграл бы как минимум одну лч и один зм!
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:59
    А чего там тренировать? Нырять он прекрасно от природы умеет
    112910415
    112910415
    вчера в 11:27
    на пике карьеры - одна история
    на спаде - совсем другая
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 10:51
    Многое, если не всё зависит и от самого игрока.
    Бензема, Ибрагимович..., тоже забивали...))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 10:32
    Анчелотти хороший тренер для звёзд первой величины.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 10:30
    Тренировати Роналду было легко, я привозил ему из Италии гель для волос, за это он забивал в каждом матче!!!))))
    А если без шуток, то таких мастеров как Рон, Месси, Роналдиньо и тренеровать особо не нужно, они профи, и сами всё понимают и мотивируют других!
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 10:23
    Анчелотти больше выиграл в Реале как раз без Роналду. Не сильно помогали его голы
    EIIiada
    EIIiada
    вчера в 10:21
    Тогда у Роналду еще крышу не снесло, поэтому было легко. А вот другим тренерам было несладко. После Реала из-за балласта были уволены много тренеров.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:16
    Достаточно не забывать говорить Роналду что он самый лучший футболист в истории футбола . И португалец все сделает.. лесть тоже мотивирует)))))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:09
    Наверное Эрик тен Хаг с Карло бы не согласился.)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:07
    А че сложного всю тренировку пенальти бить?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:58
    В плане тренировок думаю Папа Карло не лукавит
    Гость
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