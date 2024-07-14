Дуэль на «Маракане», судейский скандал и спор неудачников. Англия — неудобный соперник для Испании на крупных турнирах

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сегодня, 19:09

Испанцы выиграли лишь в 1950-м.

Сегодня в главном матче чемпионата Европы на поле выйдут сборные Испании и Англии. Предстоящий поединок станет 28-м в истории противостояния двух команд. Пока небольшой перевес на стороне англичан: 13 побед против 10 при четырёх ничьих.

Однако львиная доля этих встреч — товарищеские матчи (19). Два раза англичане и испанцы играли в отборочном турнире чемпионата Европы, ещё две игры приходятся на Лигу наций. В финальных стадиях крупных турниров соперники встречались четырежды — по 2 раза на чемпионатах мира и Европы. Вот об этих дуэлях мы и поговорим.

Схватка на «Маракане»

Первый официальный матч сборных Испании и Англии пришёлся на чемпионат мира 1950. Англичане, до второй мировой войны игнорировавшие мировые первенства, изменили свою позицию и решили сыграть в Бразилии. Их соперниками по группе А стали команды Чили, США и Испании. В финальную стадию выходил только победитель квартета.

Родоначальники футбола начали турнир уверенной победой над чилийцами (2:0). Испанцы в свою очередь в стартовом матче обыграли американцев. Во втором туре испанцы забили два мяча в ворота команды Чили, а островитяне неприятно удивили своих болельщиков, уступив сборной США (0:1). Но перед заключительным туром сборная Англии сохраняла шансы на выход из группы, пусть и небольшие. Нужно было победить испанскую команду и ждать победы чилийцев над «звёздно-полосатыми». Сборная Чили не подвела, крупно победив американцев (5:2).

Встреча сборных Испании и Англии состоялась в Рио-де-Жанейро в присутствии 74 тысяч зрителей. Матч проходил в очень упорной борьбе. В начале второго тайма легендарный бомбардир Тельмо Сарра сумел нанести точный удар по воротам Берта Уильямса. Этот гол оказался единственным в матче. Англичане собрали вещи и отправились домой. А испанцы в итоге оказались четвёртыми.

Провал на Евро

Следующей встречи на крупных турнирах пришлось ждать 30 лет. В 1980 году сборные Испании и Англии оказались в группе В проходившего на итальянских полях чемпионата Европы. Командам предстояло сыграть в третьем туре группового турнира. В двух первых турах соперники набрали по одному очку и фактически лишились шансов на дальнейшее продолжение борьбы. Поэтому поединок в Неаполе, обещавший стать одним из важнейших, превратился в практически товарищеский. На 19-й минуте Тревор Брукинг после паса Тони Вудкока вывел англичан вперёд. В перерыве тренер испанцев Ладислао Кубала провёл две удачные замены. Вышли Франсиско Карраско и Дани. Вскоре после возобновления игры вратарь сборной Англии Рэй Клеменс нарушил правила в собственной штрафной, и Дани сравнял счёт. Через пять минут испанцы получили право на второй 11-метровый. Снова пробивать вызвался Дани, и снова точно. Но арбитр заметил, что испанец остановился перед ударом и заставил его перебить. На этот раз Клеменс спас ворота.

Подвиг голкипера придал сил англичанам. После розыгрыша углового Терри Макдермот сумел пробить по воротам. Луис Арконада справился с ударом, но набежавший Тони Вудкок добил мяч в сетку. Концовка прошла в атаках испанцев. Однажды мяч попал в перекладину, несколько раз выручил Клеменс. Англичане победили 2:1 и на какие-то три часа догнали лидеров группы команды Бельгии и Италии. Но ничья в игре бельгийцев с итальянцами оставила сборную Англии на третьем месте, а, стало быть, за бортом турнира. Как и сборную Испании, занявшую последнее четвёртое место в группе.

Ни себе, ни людям

В 1981 году англичане проиграли испанцам дома в товарищеском матче. А летом 1982-го команды встретились на чемпионате мира, проходившем в Испании.

Англичане уверенно вышли из группы 4, одержав победы над командами Франции (3:1), Чехословакии (2:0) и Кувейта (1:0). Тем самым команда Рона Гринвуда обозначила свои претензии на высокое место.

Испанцы по праву хозяев чемпионата тоже входили в число фаворитов. Но уже на первом групповом этапе выяснилось, что на большие дела команда Мигеля Муньоса не способна. В первой встрече Испания свела вничью матч с дебютантом мировых чемпионатов — Гондурасом (1:1). Причём хозяева отыгрались во втором тайме после спорного пенальти. Победа над югославами (2:1) оказалась вымученной. Кроме того, испанцам подарили 11-метровый, который они сначала не забили. Но потом судья попросил повторить удар. На этот раз Хуанито оказался точен. В третьем туре хозяева чемпионата мира и вовсе уступили коллективу Северной Ирландии, который играл в меньшинстве — 0:1. Так испанцы с трудом выбрались из группы 5, заняв второе место вслед за ирландцами.

Эпитет «группа смерти» тогда ещё не придумали. Но именно так можно было назвать группу В второго этапа, куда попали команды ФРГ , Испании и Англии. Все матчи проходили на главной арене Мундиаля — мадридском «Сантьяго Бернабеу». В первом туре немцы и англичане не выявили победителя. Затем действующий чемпион Европы переиграл хозяев поля (2:1). Сборная Испании потеряла шансы на попадание в полуфинал. Чтобы выйти из группы, сборной Англии нужно было побеждать с разницей в два мяча. Но испанцы не позволили им добиться нужного результата. Нулевая ничья, и сборная Англии завершила борьбу на турнире.

Волшебство Симена

В 1996-м в чемпионате Европы принимали участие не 8, а 16 команд. Англичане, как хозяева, были освобождены от отборочных матчей, а испанцы заняли первое место в своей группе, опередив Данию и Бельгию.

Сборная Англии выиграла турнир в группе А. После ничьей в стартовом матче со швейцарцами (1:1), подопечные Терри Венейблса обыграли соседей-шотландцев (2:0), а затем завершили групповой этап ярким разгромом сборной Нидерландов (4:1).

Выступавшие в группе В испанцы вышли со второго места. Ничья с болгарами (1:1), причём пришлось отыгрываться. И в игре с французами испанская сборная спаслась в концовке (1:1). Всё решил последний третий тур. Гильермо Амор на 84-й минуте забил второй победный мяч в ворота команды Румынии, благодаря которому коллектив Хавьера Клементе вышел из группы в четвертьфинал, где попал на англичан. Которые, естественно, считались фаворитами. И не только в противоречивом матче на «Уэмбли».

Пришедшие на знаменитый лондонский стадион зрители ожидали, что сборная Англии уверенно справится с испанцами. Столь же уверенно, как несколькими днями ранее с голландцами. Уже на четвёртой минуте Алан Ширер был близок к успеху, да Андони Субисаррета помешал.

А потом преимущество перешло к сборной Испании. Дважды англичан спас французский судья Марк Батта, не засчитавший два гола. В конце первого тайма Дэвид Симен не позволил отличиться вышедшему один на один Хавьеру Манхарину.

Англичане проснулись в последней четверти основного времени. Но кроме промаха Ширера и вспомнить нечего. Дополнительное время длилось до золотого гола, которого никто не дождался. Пришлось прибегнуть к послематчевым пенальти. И надо же — Фернандо Йерро, чья фамилия переводится с испанского как «железный», дрогнул при первом же ударе — штанга. Алан Ширер точен. Равно как Гильермо Амор, Дэвид Платт и Альберто Бельсуэ. С большим волнением английские болельщики ожидали подхода к точке Стюарта Пирса. Ведь это «Псих» промазал решающий удар в полуфинале чемпионата мира 1990 с немцами. На этот раз Пирс был точен. А Мигель Анхель Надаль не смог переиграть Дэвида Симена. Пол Гаскойн был уверен в себе — 4:2, и сборная Англии в полуфинале. Лучшим игроком матча признали Дэвида Симена. Но специалисты отмечали и игру защитника англичан, отыгравшего все 120 минут. Футболиста «Астон Виллы» звали Гарет Саутгейт.

Но после этой удачной серии 11-метровых послематчевые пенальти стали настоящим проклятием сборной Англии. Уже в полуфинале англичане уступили немцам, и решающий промах допустил тот самый Саутгейт. А потом английская команда постоянно уступала в футбольной лотерее на многих крупных турнирах. Проклятие Саутгейта снял сам Саутгейт, когда возглавил сборную Англии.

Итак, в четырёх матчах на высшем уровне англичане и испанцы одержали по одной победе и дважды сыграли вничью. Но серия пенальти принесла успех островитянам, поэтому небольшое преимущество на их стороне.