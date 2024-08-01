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Анчелотти рассказал, почему Азар не смог себя проявить в «Реале»

вчера, 23:24

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно причин, по которым нападающий Эден Азар не смог проявить себя в составе «сливочных».

Его проблемой, разумеется, стали травмы, а ещё ему было тяжело конкурировать. Нужно полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:14
итак, ленился на тренировках
FreshMeat
FreshMeat ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:03
Вот с этим я соглашусь, смотреть на матчи этих команд без ожидания оторванной у кого-то ноги невозможно. Там каждый микроэпизод сравним с боем тхэквондо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:15
Котлета с хлебом его сгубила.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:00, ред.
Ещё одно доказательство, что Ла Лига - самый грубый и травмоопасный чемп Европы. Такие тимы как Бетис, А.Бильбао практически любого игрока могут вырубить надолго и всерьёз. Ну а Осасуна и Хетафе, так и вовсе спецы на это дело...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:42
Непонятно зачем его вообще в Реал брали
6v55wdc9g6f2
6v55wdc9g6f2
сегодня в 06:37
В общем получал деньги ни за что.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:01
Гамбургеры были очень вкусные... Азар просто не мог отказаться
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:33
Он очень любил пиво 🍻
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:25
Просто Азар тряпка мокрая
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 05:16
И отсутствие характера думаю
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 05:05
Просто он осуществил свою мечту, перейдя в Реал и перестал стремиться к чему-то, забив на футбол. Мбаппе будет такой же. Развел Переса на жирный контракт, дальше можно отдыхать.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 04:39
В Реале не любят игроков с травмами. Статистика Азара в Реале почти такая же как и в Челси - но в Реале его преследовали серьезные травмы. Если кто-то помнит был такой бразилец Роналдо в Реале "зубастик", который сейчас после окончания карьеры похож на огромный перекатывающийся пельмень.
Он перешел в Реал уже с проблемным коленом из Интера. Но после нескольких травм в Реале с этим же коленом набрал вес - и вылетел из клуба.
Фактически похожая история.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
Можно было сказать одним словом - лень...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04
Реал был точно не его клуб.
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