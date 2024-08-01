Анчелотти рассказал, почему Азар не смог себя проявить в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий касательно причин, по которым нападающий Эден Азар не смог проявить себя в составе «сливочных».
Его проблемой, разумеется, стали травмы, а ещё ему было тяжело конкурировать. Нужно полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть.
Он перешел в Реал уже с проблемным коленом из Интера. Но после нескольких травм в Реале с этим же коленом набрал вес - и вылетел из клуба.
Фактически похожая история.
Он перешел в Реал уже с проблемным коленом из Интера. Но после нескольких травм в Реале с этим же коленом набрал вес - и вылетел из клуба.
Фактически похожая история.