Анчелотти рассказал, почему Азар не смог себя проявить в «Реале»

Главный тренер «Реала» дал комментарий касательно причин, по которым нападающий не смог проявить себя в составе «сливочных».

Его проблемой, разумеется, стали травмы, а ещё ему было тяжело конкурировать. Нужно полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть.