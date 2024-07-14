Ограбление века. День, когда судьи утопили Испанию в матче против англичан

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сегодня, 10:15

Главная несправедливость Евро-96.

В то время как Англия готовится сыграть с Испанией в финале Евро-2024, последняя встреча между этими двумя командами в рамках чемпионата Европы будет вызывать разные воспоминания у давних поклонников «трёх львов» и «красной фурии».

Для Англии победа в серии пенальти в 1/4 финала в 1996 году — это момент искупления для Стюарта Пирса: защитник точно пробил с точки спустя шесть лет после того, как промахнулся в серии одиннадцатиметровых в матче с ФРГ на чемпионате мира. Для Испании же речь идет об ограблении, поскольку команда Хавьера Клементе была просто уничтожена действиями судейской бригады.

Выход сборной Англии в финал Евро-2024 тоже не обошелся без споров: в полуфинале Харри Кейн сравнял счет с пенальти, назначение которого было подвергнуто критике в лагере сборной Нидерландов. Похожая история произошла и в четвертьфинале 1996 года, когда Испания осталась недовольна французским судьей Марком Баттой, и некоторые до сих пор, спустя 28 лет, не смирились с его решениями.

В той игре на «Уэмбли» было несколько ключевых моментов. Рефери отменил два гола Испании, а также не поставил достаточно очевидный пенальти, когда форвард пиренейцев Альфонсо был сбит в штрафной хозяев турнира.

Первый гол Кико, возможно, действительно был забит из офсайда, однако и тут можно поспорить. Смотрите сами, насколько очевидным или нет был тот эпизод. Нога англичанина в лучшем случае находится на одном уровне с коленом испанца.

А вот в случае со вторым отмененным голом все предельно очевидно — Хулио Салинас был в правильном положении в момент передачи, и боковой судья явно ошибся, подняв флажок.

Позднее Альфонсо получил желтую карточку за симуляцию, но повторы показали, что у него были все основания требовать пенальти, когда он упал после контакта с Полом Гаскойном.

В итоге за 120 минут никто не смог отличиться, и Англия победила по пенальти после того, как Фернандо Йерро попал в штангу, а Дэвид Симен спас после удара Мигеля Анхеля Надаля. Испания после матча, однако, не забыла, что привело к серии 11-метровых.

«Нельзя играть против 80 000 болельщиков, одиннадцати футболистов и трех судей», — сказал Салинас после игры в интервью Marca. «Это было ограбление, но всё как всегда», — добавил он.

Хосе Луис Каминеро не сомневался, что сборная Испании заслуживала пенальти за фол на Альфонсо, а вышедший на замену Хуанма Лопес согласился с ним. «Мы, несомненно, были лучше, — сказал Лопес. — Нам не хватило удачи, которая необходима в таких матчах, против нас было и решение судьи в эпизоде с Альфонсо».

Впрочем, карма за такую победу настигла родоначальников футбола незамедлительно. Уже в полуфинале Англия снова довела дело до серии пенальти, однако на сей раз удача была на стороне соперников. Немцы лучше исполнили 11-метровые и вышли в финал, где затем обыграли Чехию.

Испании же пришлось пережить еще больше боли на двух следующих Евро – фанаты до сих пор помнят промах Рауля с пенальти на 90-й минуте игры против Франции на Евро-2000 и вылет на групповом этапе Евро-2004 из-за меньшего числа забитых мячей, чем у греков.

Лишь в 2008 году Испания получила компенсацию за свои страдания, добыв долгожданный трофей в красивой и уверенной манере.

Испанцы сохранили свой титул в 2012 году, вновь легко переиграв всех своих соперников на пути к титулу. Однако ощущение несправедливости от Евро-96 и неотмщенное поражение всё еще беспокоят сердца болельщиков «красной фурии».

«Мы были намного сильнее, намного», — сказал в свежем интервью футболист той испанской команды Хосе Амависка, вышедший на замену на «Уэмбли». «У нас было много шансов забить, но два гола были отменены из-за офсайда, причем ни одного из них не было. Если бы такое случилось сейчас, это был бы настоящий скандал, а тогда об этом почти не сообщалось».

«Я помню, что это был наш лучший матч на Евро и что мы должны были выходить в полуфинал, но на тот момент нашей судьбой было остаться в четвертьфинале. Я с оптимизмом смотрю на воскресный финал, мы станем чемпионами, я в этом не сомневаюсь», — добавил Амависка.

Нынешний тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт был в составе той сборной Англии в 1996 году и отыграл все 120 минут на позиции центрального защитника. Он наверняка помнит, что нужно сделать, чтобы выиграть у Испании на крупном турнире, и его спросили об этом опыте, когда он общался с прессой в преддверии воскресного финала:

Я тогда играл хорошо — 0:0, мечта защитника! Как бы там ни было, мы в итоге выиграли тот матч по пенальти.

Сегодня Саутгейта ждет новое испытание Испанией, и он точно не откажется от того же сценария, что в 1996-м. Однако будут ли судьи на этот раз столь же благосклонны к Англии, как тогда на «Уэмбли»? Возможно, именно это станет ключевым моментом для определения победителя Евро-2024.