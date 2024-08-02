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Пляжный «Локомотив» может пригласить Дзюбу на тренировки команды

вчера, 17:44

Главный тренер пляжного клуба «Локомотив» Илья Леонов рассказал, что его команда готова пригласить на тренировки Артёма Дзюбу.

Сейчас мы не рассматриваем варианты с полноценным переходом «классических» футболистов в «пляжку». Да, в нашем виде были такие примеры: и Александр Филимонов, и Алексей Смертин, и Дмитрий Сычев были в нашей команде. На данный момент мы перешли на профессиональные рельсы, тут нужно постоянно тренироваться, поэтому мы отошли от подобной практики. Да, мы готовы пригласить на тренировку‑две, чтобы ребята попробовали свои силы, в том числе Дзюбу, но не для полноценных игр. Но с Артемом мы еще не связывались.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:32
хотите верьте, хотите нет..-Артемка кончил с большим футболом....или ..большой футбол-положил на Артемку....как кому нравится))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:12
36-тилетних игроков можно звать в пляжный футбол....только в том случае если песка мало....из них будет сыпаться...до необходимой нормы...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
Сбитого летчика примут только в авиации!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:23
Главное чтобы камеру Тема не включал))
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:05
Судя по интервью, пляжный Локомотив тоже на него не рассчитывает, как на игрока основы... ))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:55
Звучит как издевательство. Сейчас гандбольный клуб должен пригласить Дзюбу на тренировки) А потом клуб из водного поло
drug01
drug01
вчера в 17:46
Это надо посмотреть, просто супер!!!
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