Пляжный «Локомотив» может пригласить Дзюбу на тренировки команды

Главный тренер пляжного клуба «Локомотив» Илья Леонов рассказал, что его команда готова пригласить на тренировки .

Сейчас мы не рассматриваем варианты с полноценным переходом «классических» футболистов в «пляжку». Да, в нашем виде были такие примеры: и Александр Филимонов, и Алексей Смертин, и Дмитрий Сычев были в нашей команде. На данный момент мы перешли на профессиональные рельсы, тут нужно постоянно тренироваться, поэтому мы отошли от подобной практики. Да, мы готовы пригласить на тренировку‑две, чтобы ребята попробовали свои силы, в том числе Дзюбу, но не для полноценных игр. Но с Артемом мы еще не связывались.