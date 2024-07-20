Холанд: «Отец заставлял меня рубить дрова»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во время межсезонья занимался поддержанием формы в норвежских лесах.
На странице клуба в соцсети появилось видео, где форвард продемонстрировал свои тренировки, которые включали рубку дров, походы в горы и медитацию у воды.
После возвращения в расположение команды во время планового медицинского осмотра оператор отметил:
Рубка дров в горах — это самая крутая вещь, которую я когда-либо слышал. Самое норвежское.
Холанд с юмором ответил:
Рубить дрова в горах меня заставлял отец. У меня не было выбора.
В горах то, тоже сильно не разгуляешься...)
В горах то, тоже сильно не разгуляешься...)
"Рубить дрова в горах меня заставлял отец. У меня не было топора."
"Рубить дрова в горах меня заставлял отец. У меня не было топора."