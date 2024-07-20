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Холанд: «Отец заставлял меня рубить дрова»

вчера, 12:19

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во время межсезонья занимался поддержанием формы в норвежских лесах.

На странице клуба в соцсети появилось видео, где форвард продемонстрировал свои тренировки, которые включали рубку дров, походы в горы и медитацию у воды.

После возвращения в расположение команды во время планового медицинского осмотра оператор отметил:

Рубка дров в горах — это самая крутая вещь, которую я когда-либо слышал. Самое норвежское.

Холанд с юмором ответил:

Рубить дрова в горах меня заставлял отец. У меня не было выбора.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:50
Дрова надо колоть, а не рубить. Не тем, видно, занимался наш лесник! У них там что, печное отопление и гальюн во дворе? Норвегия… что тут скажешь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:43

В горах то, тоже сильно не разгуляешься...)
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 13:38
Для физического развития - хорошо.. Для умственного - бесполезно.. Собственно в этом весь Холанд.. Но парень он хороший.. Претензий нет.. 😀
827urybyw5vk
827urybyw5vk
вчера в 13:27
По характеру викинг, видно воспитание отца
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Прочитал...
"Рубить дрова в горах меня заставлял отец. У меня не было топора."
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:22
отца надо слушать)) он плохого не посоветует.
Гость
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