Холанд: «Отец заставлял меня рубить дрова»

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вчера, 12:19

Нападающий «Манчестер Сити» во время межсезонья занимался поддержанием формы в норвежских лесах.

На странице клуба в соцсети появилось видео, где форвард продемонстрировал свои тренировки, которые включали рубку дров, походы в горы и медитацию у воды.

После возвращения в расположение команды во время планового медицинского осмотра оператор отметил:

Рубка дров в горах — это самая крутая вещь, которую я когда-либо слышал. Самое норвежское.

Холанд с юмором ответил: