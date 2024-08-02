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Ольмо дал понять «Лейпцигу», что хочет уйти в «Барселону»

вчера, 20:39

Полузащитник Даниэль Ольмо дал понять «РБ Лепйцигу», что хочет продолжить карьеру в «Барселоне».

Игрок давит на руководство клуба и просит согласиться на предложение каталонцев в размере 60 миллионов евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Было бы удивительно если бы он не захотел.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:01
Игрок давит на руководство?
А как же его действующий контракт?
Кстати, откуда у Барселоны появились деньги?
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:35
Ольмо то дал понять , но у Барселоны нету денег, ценник его вырос после евро
Köln
Köln ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 20:51
С коньяком!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:50
ДНК Барселоны на самом деле в Ольмо))
Köln
Köln
вчера в 20:50
Барселона приобретёт Лейпциг потеряет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:40
Нужно садиться за стол переговоров....
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