Ольмо дал понять «Лейпцигу», что хочет уйти в «Барселону»

Полузащитник Даниэль Ольмо дал понять «РБ Лепйцигу», что хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
Игрок давит на руководство клуба и просит согласиться на предложение каталонцев в размере 60 миллионов евро.
Полузащитник Даниэль Ольмо дал понять «РБ Лепйцигу», что хочет продолжить карьеру в «Барселоне».
Игрок давит на руководство клуба и просит согласиться на предложение каталонцев в размере 60 миллионов евро.
А как же его действующий контракт?
Кстати, откуда у Барселоны появились деньги?
А как же его действующий контракт?
Кстати, откуда у Барселоны появились деньги?