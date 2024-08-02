Постекоглу заявил, что «Тоттенхэму» нужно подписать нападающего

Главный тренер «Тоттенхэма» заявил, что «шпорам» нужно подписать нового нападающего.

В прошлом сезоне нам пришлось проявить немного креативности. Если бы Харри Кейн остался, я бы определенно использовал его. Я думаю, для нас важнее то, какой тип нападающего мы купим. Вы знаете, мы играем определенным образом. Мы требуем определенных вещей с физической точки зрения от футболистов.