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Постекоглу заявил, что «Тоттенхэму» нужно подписать нападающего

вчера, 20:28

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что «шпорам» нужно подписать нового нападающего.

В прошлом сезоне нам пришлось проявить немного креативности. Если бы Харри Кейн остался, я бы определенно использовал его. Я думаю, для нас важнее то, какой тип нападающего мы купим. Вы знаете, мы играем определенным образом. Мы требуем определенных вещей с физической точки зрения от футболистов.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 23:29
скоро начнет как Дембеле прогуливать тренировки чтобы его отправили в запас
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
Ребятушки!

Всем мирной ночи!

Спасибо за терпение и общение!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:17
так Соланке переходит в Тоттенхэм.
ничего, что в Челси и Ливерпуле не получилось брать трофеи.
а ведь неплохой выбор.
у Ришарлисона постоянные проблемы со здоровьем,
а кореец Сон, хоть и форвард, но больше фланговый.
и думаю, кореец будет хорош в паре с Соланке, как это было с Кейном.
конечно, придется учитывать что Соланке англичанин
и трансфер внутри АПЛ.
тогда будет надбавка и ценник выкатят 50+ млн.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
В Баварии есть....)
Прекрасный нап. с английским паспортом и рабочую визу открывать не надо...))
shlomo
shlomo
вчера в 20:39
Мог бы сразу и кандидатуру предложить...
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:35
Нап шпорам нужен это точно
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:28
Если надо то подписывайте
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