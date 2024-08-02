Постекоглу заявил, что «Тоттенхэму» нужно подписать нападающего

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что «шпорам» нужно подписать нового нападающего.
В прошлом сезоне нам пришлось проявить немного креативности. Если бы Харри Кейн остался, я бы определенно использовал его. Я думаю, для нас важнее то, какой тип нападающего мы купим. Вы знаете, мы играем определенным образом. Мы требуем определенных вещей с физической точки зрения от футболистов.
ничего, что в Челси и Ливерпуле не получилось брать трофеи.
а ведь неплохой выбор.
у Ришарлисона постоянные проблемы со здоровьем,
а кореец Сон, хоть и форвард, но больше фланговый.
и думаю, кореец будет хорош в паре с Соланке, как это было с Кейном.
конечно, придется учитывать что Соланке англичанин
и трансфер внутри АПЛ.
тогда будет надбавка и ценник выкатят 50+ млн.
ничего, что в Челси и Ливерпуле не получилось брать трофеи.
а ведь неплохой выбор.
у Ришарлисона постоянные проблемы со здоровьем,
а кореец Сон, хоть и форвард, но больше фланговый.
и думаю, кореец будет хорош в паре с Соланке, как это было с Кейном.
конечно, придется учитывать что Соланке англичанин
и трансфер внутри АПЛ.
тогда будет надбавка и ценник выкатят 50+ млн.