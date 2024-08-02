Флик хочет, чтобы Ленгле остался в «Барселоне»

Защитник Клеман Ленгле может остаться в «Барселоне», а не отправиться в аренду.
По данным источника, игра и опыт француза нравятся новому главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику. Немецкий специалист выступает за то, чтобы оставить защитника в команде.
сегодня новость, что мадридское Атлетико отказалось от француза.
сразу же новость "Флику нравится Ленгле"....
кажется, Лапорта свою каждую провальную трансферную схему закрывает
какими то громкими фразами в СМИ.
при том фразы сияют с оптимизмом))
а по факту получается, тех, кого не получается продать, нравятся Флику.
о трансфере Нико Уильямса Лапорта говорит, что он возможен.
значит, это неправда.
трансферное окно закроется 31 августа, еще есть время.
сегодня новость, что мадридское Атлетико отказалось от француза.
сразу же новость "Флику нравится Ленгле"....
кажется, Лапорта свою каждую провальную трансферную схему закрывает
какими то громкими фразами в СМИ.
при том фразы сияют с оптимизмом))
а по факту получается, тех, кого не получается продать, нравятся Флику.
о трансфере Нико Уильямса Лапорта говорит, что он возможен.
значит, это неправда.
трансферное окно закроется 31 августа, еще есть время.
P.S. С одной стороны даже интересно..., насколько терпежу у немца хватит.)
P.S. С одной стороны даже интересно..., насколько терпежу у немца хватит.)