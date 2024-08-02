Флик хочет, чтобы Ленгле остался в «Барселоне»

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вчера, 18:30

Защитник может остаться в «Барселоне», а не отправиться в аренду.

По данным источника, игра и опыт француза нравятся новому главному тренеру «сине-гранатовых» . Немецкий специалист выступает за то, чтобы оставить защитника в команде.