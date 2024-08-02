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Флик хочет, чтобы Ленгле остался в «Барселоне»

вчера, 18:30

Защитник Клеман Ленгле может остаться в «Барселоне», а не отправиться в аренду.

По данным источника, игра и опыт француза нравятся новому главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику. Немецкий специалист выступает за то, чтобы оставить защитника в команде.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:50
недавно новости были что француз хочет в мадридское Атлетико.
сегодня новость, что мадридское Атлетико отказалось от француза.
сразу же новость "Флику нравится Ленгле"....
кажется, Лапорта свою каждую провальную трансферную схему закрывает
какими то громкими фразами в СМИ.
при том фразы сияют с оптимизмом))
а по факту получается, тех, кого не получается продать, нравятся Флику.
о трансфере Нико Уильямса Лапорта говорит, что он возможен.
значит, это неправда.
трансферное окно закроется 31 августа, еще есть время.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:17, ред.
Лангле в обороне страшно косячит... Но если Флик решил войти в одну реку дважды, да будет так..., ведь ничто в Жизни не убеждает лучше, нежели личный опыт.

P.S. С одной стороны даже интересно..., насколько терпежу у немца хватит.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15
Флику и "карты в руки" - 0н же ГТ...)
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