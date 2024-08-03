Бывший защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Рому».
Римский клуб хочет подписать испанца на правах свободного агента.
Отмечается, что зарплата игрока в «Барселоне» составляла 2,4 млн евро за сезон.
Бывший защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Рому».
Римский клуб хочет подписать испанца на правах свободного агента.
Отмечается, что зарплата игрока в «Барселоне» составляла 2,4 млн евро за сезон.
Заканчивается она и для его окружения.
Серхи Роберто пора забивать гвоздик и вешать на него свои бутсы.
Заканчивается она и для его окружения.
Серхи Роберто пора забивать гвоздик и вешать на него свои бутсы.