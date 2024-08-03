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Серхи Роберто может перейти в «Рому»

вчера, 21:05

Бывший защитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Рому».

Римский клуб хочет подписать испанца на правах свободного агента.

Отмечается, что зарплата игрока в «Барселоне» составляла 2,4 млн евро за сезон.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:19
У него после Барсы зарплата не плохая! Потянет ли Рома?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:11
Эпоха Месси заканчивается.
Заканчивается она и для его окружения.
Серхи Роберто пора забивать гвоздик и вешать на него свои бутсы.
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