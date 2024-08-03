«Арсенал» стал ещё одним претендентом на подписание Хулиана Альвареса

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Ещё одним претендентом на подписание аргентинца стал лондонский «Арсенал».
Также подписать форварда хотят ПСЖ и мадридский «Атлетико».
Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжает привлекать внимание топ-клубов.
Ещё одним претендентом на подписание аргентинца стал лондонский «Арсенал».
Также подписать форварда хотят ПСЖ и мадридский «Атлетико».
На мой взгляд, Альваресу будет лучше перейти в Атлетико Мадрид, чем в ПСЖ, даже не смотря на то, что парижане могут и денег больше дать игроку, и трофеи какие-никакие выиграть, но в Мадриде, у Диего, Альварес может стать новым Агуэро
На мой взгляд, Альваресу будет лучше перейти в Атлетико Мадрид, чем в ПСЖ, даже не смотря на то, что парижане могут и денег больше дать игроку, и трофеи какие-никакие выиграть, но в Мадриде, у Диего, Альварес может стать новым Агуэро