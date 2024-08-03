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«Арсенал» стал ещё одним претендентом на подписание Хулиана Альвареса

вчера, 18:45

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжает привлекать внимание топ-клубов.

Ещё одним претендентом на подписание аргентинца стал лондонский «Арсенал».

Также подписать форварда хотят ПСЖ и мадридский «Атлетико».

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Все комментарии
96fzdmbfx8ag
96fzdmbfx8ag
вчера в 23:19
Делаем ставки, господа
a2zr6zz3utqe
a2zr6zz3utqe
вчера в 23:18
Нарасхват парень!)
mgjb7fpufqsm
mgjb7fpufqsm
вчера в 20:45
Будет замечательно, если его Арсенал подпишет
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:11
Альварес стал бы хорошим вариантом для усиления атаки Арсенала, но боюсь, что Сити не отпустит игрока к нам, даже если Арсенал предложит больше денег, чем все остальные желающие.
На мой взгляд, Альваресу будет лучше перейти в Атлетико Мадрид, чем в ПСЖ, даже не смотря на то, что парижане могут и денег больше дать игроку, и трофеи какие-никакие выиграть, но в Мадриде, у Диего, Альварес может стать новым Агуэро
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:50
Арсенал это хороший вариант, даже очень хороший.
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