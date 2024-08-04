Башич рассказал о целях «Оренбурга» на сезон

Полузащитник «Оренбурга» рассказал о целях команды на сезон.

Главной целью «Оренбурга» является сохранение прописки в РПЛ , но также можно говорить о борьбе за высокие места. Что касается борьбы с «Зенитом», то с ними нужно просто играть.