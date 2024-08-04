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Башич рассказал о целях «Оренбурга» на сезон

вчера, 11:18

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о целях команды на сезон.

Главной целью «Оренбурга» является сохранение прописки в РПЛ, но также можно говорить о борьбе за высокие места. Что касается борьбы с «Зенитом», то с ними нужно просто играть.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ r8c4dcytza94 (раскрыть)
вчера в 14:35
Взгляните на владельца Оренбурга и на владельца Зенита? Я подскажу, начинается на Газ и заканчивается на Пром.

Вам не кажется, что когда голова одна, заявление Башича выглядит как желание одной руки ударить другую руку? И это я еще только критикую высказывание недалекого игрока, а не поднимаю более скандальную тему распределения очков в матчах этих клубов
r8c4dcytza94
r8c4dcytza94 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:46
Тогда причем здесь природый газ и отношения Зенита и Оренбурга?
TheBoLt
TheBoLt ответ j5mwcng8szwa (раскрыть)
вчера в 12:56
Это хороший аргумент) Я считаю так: Зенит против команд из топ-5 играет мотивированно, это даже по количеству фолов и накалу страстей всегда видно. А против остальных клубов мотивация есть только в первое время. Когда ты только побеждаешь, это превращается в рутину и теряется концентрация. Это не только против Оренбурга с Зенитом работает. Зенит чаще теряет очки не с прямыми конкурентами
3h7c8b4uwdv7
3h7c8b4uwdv7 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:41
    j5mwcng8szwa
    j5mwcng8szwa ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 12:37
    Странная вещь, прочему-то Оренбург умудряется даже выигрывать у Зенита, а вот краснодар и спартак никогда. Это чем пахнет?
    TheBoLt
    TheBoLt ответ u6fdrsn8cm5q (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Совсем нет) И запах мха и стоячей воды тоже не люблю))
    u6fdrsn8cm5q
    u6fdrsn8cm5q ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 12:34
      TheBoLt
      TheBoLt
      вчера в 12:31
      Цель, конечно, правильная, Оренбургу нужно набирать 35+ очков для сохранения прописки в РПЛ. Но вот что касается борьбы Оренбурга с Зенитом... Звучит как борьба Сочи с Зенитом. Есть в этом что-то особенное, такой лёгкий и непринужденный аромат, с нотками природного газа
      4bwrtz5ztnje
      4bwrtz5ztnje
      вчера в 11:44
      Оренбургу вполне по силам закрепиться в середине таблицы.
      6s59v42yzfqc
      6s59v42yzfqc
      вчера в 11:40
      Сказал все четко и не замахивался на непостяжимое.
      shlomo
      shlomo
      вчера в 11:20
      Главное не расслабляться в сезоне и играть каждый матч на победу.
      Гость
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