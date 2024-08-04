Башич рассказал о целях «Оренбурга» на сезон

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о целях команды на сезон.
Главной целью «Оренбурга» является сохранение прописки в РПЛ, но также можно говорить о борьбе за высокие места. Что касается борьбы с «Зенитом», то с ними нужно просто играть.
Вам не кажется, что когда голова одна, заявление Башича выглядит как желание одной руки ударить другую руку? И это я еще только критикую высказывание недалекого игрока, а не поднимаю более скандальную тему распределения очков в матчах этих клубов
Вам не кажется, что когда голова одна, заявление Башича выглядит как желание одной руки ударить другую руку? И это я еще только критикую высказывание недалекого игрока, а не поднимаю более скандальную тему распределения очков в матчах этих клубов