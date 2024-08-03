Карпин: «Мне понравилось всё в игре „Ростова“ в матче против „Зенита“»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?

У меня очень много позитива. Мне в игре всё нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля.