Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Карпин: «Мне понравилось всё в игре „Ростова“ в матче против „Зенита“»

вчера, 20:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?

У меня очень много позитива. Мне в игре всё нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.

Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Глушенков о матче с «Ростовом»: «Изи катка»
Вчера, 19:50
Маркиньос: «Хочу играть за „Спартак“»
Вчера, 18:28
Президент «Акрона»: «Государственные деньги в футболе — зло»
Вчера, 00:20
Агкацев: «Мы после матча с Махачкалой сделали выводы»
01 августа
Виллиан Роша: «В эпизоде с забитым голом „Краснодару“ просто повезло»
01 августа
Медина: «Я хорошо выполняю свою работу. На меня критика не влияет»
01 августа
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:44, ред.
Почитал комментарии. Некоторые критикуют тренера. Нет, не за тренерские качества, а за заносчивость. И "забывают" при этом, что В.Г. ВСЕГДА был таким: независимым, непримиримым, упёртым в своих эмоциях, мнении, словах. Достаточно вспомнить его на поле в бытность игроком и матч в составе сборной против трехцветных во главе с Зиданом, чтобы понять всю его натуру.
Но... выше головы не прыгнешь, что и продемонстрировал прошедший матч. С одной стороны - относительно посредственная команда, в которой нет исполнителей высокого уровня, с другой - футбольный монстр (естественно, по российским меркам), который и в этой игре, и в последующих матчах будет демонстрировать свою мощь в связи с приближающимся юбилеем.
Многих напряг неприличный итог матча, и именно поэтому тренер подвергся обструкции со стороны недоброжелателей, - какой, мол, нехороший мальчик. Ну и припомнили заодно его независимость во всех своих проявлениях. В вину В.Г. поставили даже то, что он стал хвалить игру ребят. И никому не пришло в голову, что он таким образом попытался поддержать командный дух, чтобы его подопечные совсем не расклеились в следующих матчах. А такое поражение может выбить из колеи кого угодно.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:27, ред.
Capral
Все уже признали, что ты лучший аналитик на сайте. А не приходило тебе в голову, что Карпин строит точно такую же модель игры, как и твой кумир Лобановский. То же силовое давление, тот же прессинг по всему полю, та же высокая физическая готовность. Только отличие команд заключается в мастерстве иполнителей. За киевлян в то время играла практически сборная Украины (игроков перечислять не буду, ты их прекрасно знаешь), а в Ростове Валера делает команду из средних по уровню РПЛ игроков. Но даже эти игроки на протяжении всего чемпионата дают приличный результат благодаря работе, на твой взгляд, посредственного тренера. Вот такая моя аналитика.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:59
От обиды такого поражения - чего не скажешь в слух..
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:31
продолжай в том же духе тренеришко
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:59, ред.
Для меня ясно одно: гл.тренер своими словами попытался ободрить своих игроков, которые выложились на все сто, но... Не станет же он их ругать и главное - за что ? За то, что отдали игре все силы, продемонстрировали всё своё умение ? Он смотрит на этот проигрыш трезвым взглядом и понимает, что противник был сильнее. Искать недостатки в игре и виновных, критиковать ребят в такой момент - значит, окончательно добить их.
Эти слова - для прессы, и это надо понимать. Основное будет завтра, когда команда приедет домой и соберётся на базе. Там будет совсем иной разговор. Мужской. Не для прессы.
Capral
Capral
вчера в 21:48
А для кого- он был лучшим тренером? Для меня- никогда. Может для тебя, ну тогда, я и не удивлен...
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
Как быстро из лучшего тренера можно превратиться в нетренера. Для меня вопрос.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:38
У Карпина волшебные очки, как в известном мультфильме.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:35
у Карпина волшебные очки.
он видит то что мы не видим)) и никогда не увидим.
п.с.
а Комличенко реальное полено. наверно и забыл как выглядят ворота соперников.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:58
Макс, я уже давал сегодня характеристику Карпину. Во многом- она совпадает с твоей...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:55
Вить, не смеши.
Говорить с Карпиным (явным гопником) на языке культурном, дабы искать позитив и доходчивость из его ответов...Да ты о чём вообще?!
Глянь на его мимику, жесты и риторику. Ему биту в руки дать ... и в лихие 90-е отправить. Вот там он был бы как рыба в воде.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:51
Видимо, настолько хорошо выходил из обороны, что забыл про оборону...)))
Futurista
Futurista
вчера в 20:49, ред.
Ростов хорошо вышел из обороны...забыл вернуться...и получил 5...
ABir
ABir
вчера в 20:47
Надо было хотя бы гол престижа оформить
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:30
От Черчеса заразился
DEIVID_587
DEIVID_587
вчера в 20:29
Ну, мне нравится, что Ростов Карпина выходит из обороны через пас, несмотря на качество этих игроков.
Capral
Capral
вчера в 20:19
А вот это- уже похоже на АГОНИЮ. Валера похоже сам не ведает, что творит и говорит. Я пытаюсь найти в игре Ростова, хоть какой-то позитив, но ничего и близко не нахожу. Я не ругаю Карпина за разгром, такое случается и с клубами посильнее Ростова, я пытаюсь понять, почему Валера такой ленивый, почему ничего не пытается изменить в своем предсказуемом футболе. Держать Комличенко на острие атаки- это безумие- это антифутбольный человек от которого надо избавляться...

Байрамян- один из немногих, который может замутить комбинашку, начать атаку и хорош в контригре, почему-то остался в запасе. Так, какже Карпин собирался играть и с кем??? Вобщем, вопросов много- ответа нет...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:15
Карпин всё видит по своему.
Ростов, этот человек тебе ещё нужен?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:12
Валера ,ну это не серьёзно!)
nubom
nubom
вчера в 20:10
Карпин: "Мне в игре всё нравилось..Теряли мяч на своей половине поля..."...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 