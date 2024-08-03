Карпин: «Мне понравилось всё в игре „Ростова“ в матче против „Зенита“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).
«Зенит» не прощает ошибок. Мастерства у футболистов соперника достаточно. Что мне ругать игроков за ошибки?
У меня очень много позитива. Мне в игре всё нравилось. Что касается игры. Выход из обороны.
Понятно, что были недочеты и наработки. Но эти пять голов не вытекали из логики. Теряли мяч на своей половине поля.
Байрамян- один из немногих, который может замутить комбинашку, начать атаку и хорош в контригре, почему-то остался в запасе. Так, какже Карпин собирался играть и с кем??? Вобщем, вопросов много- ответа нет...
Байрамян- один из немногих, который может замутить комбинашку, начать атаку и хорош в контригре, почему-то остался в запасе. Так, какже Карпин собирался играть и с кем??? Вобщем, вопросов много- ответа нет...