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Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона»

вчера, 10:42

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Будем работать на максимум — по-другому в «Спартаке» невозможно. Будем делать всё от нас зависящее. А как всё это закончится — только время покажет.

Буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ (улыбается).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:01
Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона». Не вылетом в ФНЛ? В КС лучше вернись)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:48
Зимой значит в Питер перейдёт...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:47
А я почему то сразу вспоминаю Кутепова...)
bbw5kbmvmb8m
bbw5kbmvmb8m
вчера в 12:36
Уже который год собираемся и всё мимо трофеев, а обещания слышим всегда
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:31
В Зенит чтоле собрался за трофеями?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:20, ред.
Мы тоже Антон будем довольны если ты завоюешь трофей. Что то много болтовни от человека у которого основная задача "в футбол играть, а не слухи комментировать"
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:55
В "Крылышках" ты лучше играл, чем сейчас играешь в "Спартаке".
В чём дело, товарищ Зиньковский? Почему такой спад в игре у тебя?
Мог бы и побольше пользы "Спартаку" принести, за всё время своего выступления за красно-белый клуб. От тебя ожидали значительно большего. Сначала выйди хотя бы на свой прежний уровень, а потом уже о трофеях говори.
Поменьше слов,побольше дела.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:45
В межсезонье Спартак организует какое-нибудь новогодний турнир Первого канала на призы Деда Мороза, который Спартак (с другом конечно) выиграет и осчастливит Зиньковского!.. Чтобы он с новыми силами, после паузы, смог вновь бороться за выживание с любимой командой
cy2vngbayjny
cy2vngbayjny
вчера в 11:42
Зиньковский пока не оправдывает себя своей игрой, беготни много, толку мало. От этого трофеи не появятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:25
Обычная для Спартака болтовня в начале сезона. Задачи высокие, цели максимальные. А итог всегда один:" Ну не Шмогла я! "
Сп62
Сп62 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:19
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Пусть развлекается. Вспомни себя молодым.
yrfrzfvy9232
yrfrzfvy9232
вчера в 11:13
Пока нет никаких перспектив для завоевания трофеев, а Зиньковскому лучше поменять клуб.
fp8ya5r523eb
fp8ya5r523eb ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:08
А голым не лучше играть, помыслы все чистыми будут?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:06
Правильно Антон мыслишь. Только выброси из головы все свои прически и окунись всей своей головой в футбол . И что бы о прическах своих тебе не думать лучше всего обриться наголо
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:04
Желание хорошее,осталось выполнить.
v8pgnjh7vxpq
v8pgnjh7vxpq
вчера в 11:03
Чтобы быть довольным трофеем, нужно сначала его завоевать, что пока маловероятно.
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