Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона»

Полузащитник «Спартака» высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Будем работать на максимум — по-другому в «Спартаке» невозможно. Будем делать всё от нас зависящее. А как всё это закончится — только время покажет.