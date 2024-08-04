Зиньковский: «Буду доволен трофеем по итогу сезона»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о целях команды в нынешнем сезоне.
Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Будем работать на максимум — по-другому в «Спартаке» невозможно. Будем делать всё от нас зависящее. А как всё это закончится — только время покажет.
Буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ (улыбается).
В чём дело, товарищ Зиньковский? Почему такой спад в игре у тебя?
Мог бы и побольше пользы "Спартаку" принести, за всё время своего выступления за красно-белый клуб. От тебя ожидали значительно большего. Сначала выйди хотя бы на свой прежний уровень, а потом уже о трофеях говори.
Поменьше слов,побольше дела.
В чём дело, товарищ Зиньковский? Почему такой спад в игре у тебя?
Мог бы и побольше пользы "Спартаку" принести, за всё время своего выступления за красно-белый клуб. От тебя ожидали значительно большего. Сначала выйди хотя бы на свой прежний уровень, а потом уже о трофеях говори.
Поменьше слов,побольше дела.