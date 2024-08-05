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«Реал» попробует подписать Дэвиса в конце лета

вчера, 11:48

«Реал» предпримет попытку подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в последние дни летнего трансферного окна.

Мюнхенский клуб предложил канадцу новый контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Если «Бавария» не согласится продать Дэвиса этим летом, «Реал» попробует подписать его свободным агентом следующим летом.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:33
На Альфонсо Дэвисе свет клином не сошёлся.
Он не является приоритетной целью для Реала.
А вот Баварии стоит подумать, нужен ли он клубу.
Источником единства в команде он точно не является.
Немецкой машине требуется ремонт, а Дэвис лишний.
Capral
Capral
вчера в 12:25, ред.
ЧЕ наглядно показал, что в ЦЗ Реала имеются проблемы, в лице Рюдигера, который буквально провалил свою позицию в сборной, за что получил жесточайшую критику от немецкой прессы. Да и в Реале, он тоже ошибался, если вспомнить недавний финал ЛЧ против Дортмунда, где, он, в 1-м тайме регулярно терял позицию и соперников и снова попал под критику немецких комментаторов...
Вобщем, есть о чем подумать и серьёзно. Такой клуб как Реал- не должен иметь проблемы, ни в одной линии!!!
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