«Реал» попробует подписать Дэвиса в конце лета

«Реал» предпримет попытку подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в последние дни летнего трансферного окна.
Мюнхенский клуб предложил канадцу новый контракт. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Если «Бавария» не согласится продать Дэвиса этим летом, «Реал» попробует подписать его свободным агентом следующим летом.
Он не является приоритетной целью для Реала.
А вот Баварии стоит подумать, нужен ли он клубу.
Источником единства в команде он точно не является.
Немецкой машине требуется ремонт, а Дэвис лишний.
Он не является приоритетной целью для Реала.
А вот Баварии стоит подумать, нужен ли он клубу.
Источником единства в команде он точно не является.
Немецкой машине требуется ремонт, а Дэвис лишний.
Вобщем, есть о чем подумать и серьёзно. Такой клуб как Реал- не должен иметь проблемы, ни в одной линии!!!
Вобщем, есть о чем подумать и серьёзно. Такой клуб как Реал- не должен иметь проблемы, ни в одной линии!!!