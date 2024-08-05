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«Спартак» заплатит за Абену до 1,5 млн евро. Амарал не уверен в трансфере

вчера, 12:41

Спортивный директор «Спартака» не хочет подписывать защитника «Ференцвароша» Мьенти Абену и рассматривает другие варианты.

При этом вероятность трансфера всё ещё высока. Московский клуб может заплатить за Абену 1,2-1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:11, ред.
Амарал не уверен, а я уверен что нет. Кто такие эти люди? Какие европейские достижения у этого Ференцвароша? Итак уже привысили лимит бесполезных трансферов на 4 пункта, куда ещё? Вот это очень настораживает в Станковиче что он тащит в команду не пойми кого.
lotsman
lotsman
вчера в 13:13
А зачем он Спартаку? Если конечно это не домыслы журналистов.
Capral
Capral
вчера в 13:03
Я не понимаю, что за дела- Станкович хочет Амарал сомневается?! Это как в одесской песне: "Поручик хочет- мадам хохочет"!

Где единство взглядов и мнений?! Хватит того, что Соболева уже пр....ли, непонятно с какого перепугу. Не понимаю я такого. Если я правильно понял, Станковича приглашал Амарал. Но если так, то и согласовывать покупки надо вместе. Вот взяли испанца, с лишним весом. Пока, сыграл только один тайм и ничего конкретного не показал. Хочется верить, что обретет со временем уверенность и заиграет. Но пока- Спартак без ЦН, что очень отчетливо было заметно в кубковой игре с Динамо, даже, несмотря на разгромную победу Спартака.

Сейчас в Спартаке вырисовыается очень неплохая пара защитников Чернов-Бабич, но дело в том, что Бабич- любитель бежать в атаку и часто оставляет свою зону, и в этом случае, конечно, качественный центр КБ не помешал бы. Но, вот эти непонятки, между тренером и Амаралом- настораживают. Хочется верить, что это обычный рабочий процесс, а не очередной конфликт интересов.

Из всех команд ПЛ, больше других сейчас мне интересен Спартак. С Личкой, Семаком и Николичем мне всё давно понятно, Галактионов тоже известен. Поэтому, Спартак, с новым тренером и новыми игроками- мне весьма интересен, не скрою... Удачи- Великому советскому Клубу!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:55
Вроде и не хотят подписывать, но при этом могут и подписать..)))
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