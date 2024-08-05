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Определились соперники сборной России по сентябрьским матчам

вчера, 14:49

Сборная России проведёт в сентябре два товарищеских матча. Соперниками россиян станут Вьетнам и Таиланд. Обе игры пройдут на территории Юго-Восточной Азии. Предварительно, во Вьетнаме.

Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Таиланд 101-е и Вьетнам 115-е.

Напомним, крайнюю игру россияне провели против Белоруссии 7 июня (4:0).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:54
Смысл не для футбола, расходы именно то,что нужно для отчетности. Футбол это прикрытие...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:48
Карпин то кстати, тут мало, что решает. Наверху решили выделеннные деньги потратить. Или ещё деньги не выделены, но планируют взять. Перелеты ,гостиница, питание на всё нужны деньги. Ну, в общем за счёт государства кое какие чиновники погуляют в экзотике.
Dauletbek
Dauletbek ответ EIIiada (раскрыть)
вчера в 21:40
Как сказал Морфиус в 1 части Матрицы: "не верю")))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:38
Ещёй с Лаосом, Мьянмой заодно, ну что б 2 разА не ездить.
EIIiada
EIIiada
вчера в 21:17
С такими соперниками Россия скоро в топ-10 будет.
Palex
Palex ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:57
Серьезных соперников не будет, по определённым причинам.
Храневец
Храневец
вчера в 19:22, ред.
Впереди еще матчи со странами Полинезии Океании островами Фиджи и Пасхи ! После чего все игроки получат награды и звания от Русского Географического Общества ! и ордена имени Миклухи - Маклая
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:20
Пингвинов..., пингвинов с Антарктиды Карпину в спарринг дайте! Хотя если и им проиграют , никто не удивится...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07, ред.
Напомним, крайнюю игру россияне провели против Белоруссии 7 июня (4:0)...
Крайнюю...))

Тогда уж : "Напомним, крайне удачную игру россияне провели против Белоруссии 7 июня (4:0)."
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 19:01
Что-то я про такие сборные не слышал. Думал, они не играют в футбол.
Чист
Чист
вчера в 18:30
когда же с Океанией сыграем
Чист
Чист ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 18:28
а для чего -ну посильнее будут проиграют -ну здесь ничья может будет а для чего всё это -всеравно в ближайщем будущем игать не скем
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:17
Идёт беспроигрышная серия триумфа Валерия Георгиевича!
Врываемся в тридцадку лучших сборных и значок "Заслуженного тренера России" на лацкан кумира ростовчан!
Сп62
Сп62
вчера в 18:06
Всё правильно. Надо совмещать приятное с полезным. Себя показать, на людей посмотреть. Это турне будет полезным для разрядки игроков в психологическом плане.
112910415
112910415
вчера в 17:41
удивительно полезные матчи !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:51
Все равно,что сыграть с командами 1 лиги.Я лично смысла не вижу,кроме расходов,может кто то видит.Соперники нужны серьезные для экзаменации.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:47
А когда если не сейчас можно будет им посмотреть Юго-Восточную Азию...) ...да еще и за одно и в футбол поиграть...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:45
Сборная Россия больше отдыхать едут а не играть , про Вьетнам не знаю, но Таиланд хорошое место для отдыха, Россия и так отдыхает, стоило ли им ехать отдыхать? Не знаю может других соперников не нашли. А как же Южноамериканские страны?
d1metras
d1metras
вчера в 16:20
Прикиньте оба матча в ничью скатают))) как с таджиками)
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 15:43
Наши футболеры и так отдыхают пол лета,так ещё и осенью решили продолжить отдыхать,устали бедные
Veron_HS.
Veron_HS.
вчера в 15:42, ред.
"крайняя игра"... это просто вершина журналистского слога. пулитцеровскую премию этому господину. хорошо хоть "епта" в конце предложения не добавил. "крайним" бывает плоть и Север
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:39, ред.
Валера просто берет парней в отпуск на 10 дней в экзотические страны азии) Всё как год назад в турцию))

А если серьезно, это хороший выбор соперников и хорошо, что игры выездные. Это вам не Кубу дома в Москве кубить и не беларусить Беларусь. Это новая география для нашей сборной. Поправьте меня, знатоки, если я ошибаюсь, но мы вроде с этими странами еще не играли никогда.

P.S. Не берите Глушенкова, а то подхватит там еще азиатский простудифилис последней стадии и Зенит потом с пеной у рта будет ругать Валеру Донского
Artemon9
Artemon9
вчера в 15:27
Ждём сборную России здесь, в райском Вьетнаме
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:07
Россияне не забудьте сделать заблаговременно соответствующие прививки...!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:01
Валера, срочно извиняйся перед Глушенковым иначе мы этих топов не вывезем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:51
Супер соперники)))
Ну хоть сгоняют отдохнут там наши))
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