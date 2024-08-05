Определились соперники сборной России по сентябрьским матчам

Сборная России проведёт в сентябре два товарищеских матча. Соперниками россиян станут Вьетнам и Таиланд. Обе игры пройдут на территории Юго-Восточной Азии. Предварительно, во Вьетнаме.
Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, Таиланд 101-е и Вьетнам 115-е.
Напомним, крайнюю игру россияне провели против Белоруссии 7 июня (4:0).
А если серьезно, это хороший выбор соперников и хорошо, что игры выездные. Это вам не Кубу дома в Москве кубить и не беларусить Беларусь. Это новая география для нашей сборной. Поправьте меня, знатоки, если я ошибаюсь, но мы вроде с этими странами еще не играли никогда.
P.S. Не берите Глушенкова, а то подхватит там еще азиатский простудифилис последней стадии и Зенит потом с пеной у рта будет ругать Валеру Донского
А если серьезно, это хороший выбор соперников и хорошо, что игры выездные. Это вам не Кубу дома в Москве кубить и не беларусить Беларусь. Это новая география для нашей сборной. Поправьте меня, знатоки, если я ошибаюсь, но мы вроде с этими странами еще не играли никогда.
P.S. Не берите Глушенкова, а то подхватит там еще азиатский простудифилис последней стадии и Зенит потом с пеной у рта будет ругать Валеру Донского