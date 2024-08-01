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«Взросление — это всегда про ответственность». Чалов попрощался с ЦСКА

вчера, 10:29

Нападающий Фёдор Чалов в своём Telegram-канале написал прощальное сообщение в связи с уходом из ЦСКА.

В ближайшее время игрок подпишет контракт с греческим ПАОКом.

Взросление — это всегда про ответственность.

В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведённых вместе. Можно сказать, совершеннолетие.

Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы.

Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шёл к этому решению.

Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру.

Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю всё правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.

ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моём сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло!

Цвета меняются, история продолжается…

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:34
- Написано действительно красиво, аж слеза прошибает! Чалову, конечно, удачи в Греции... Но вот то, что он только-только повзрослел...

- Жаль мне его... Мы уже в школе, в 7-8 классе повзрослели. Вино, сигаретки, девочки, мотоциклы, дискотеки - наутро: головная боль, штрафы от ГАИ родителям, за наши ночные "выкрутасы"; в школе - "двойки" на невыполненную "домашку", и "колы" за поведение (неопрятный вид и странный запах изо рта)! Вот это взросление!!!
- А это.. Ну что это?... Я перешёл из ЦСКА (Россия) в ПАОК (Греция), и сразу Я ПОВЗРОСЛЕЛ!
- Блин, кто же там тогда в ЦСКА играет?
trtu99
trtu99
вчера в 18:09
Мдааааа, я понимаю, когда футболист зазвездился набухался в ресторане и подрался с депутатом, такам в РПЛ ничего не светит, можно и в Грецию уматать, там поиграть. Но для роста, в Грецию, в 26, это трэш.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:27
Всегда приятно когда противники ответственности рассказывают о ее необходимости.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:18
если берут, то в этом колхозе именно его уровень
112910415
112910415
вчера в 13:32
заказать текст грамотному пиарщику - это хороший ход !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:54
Ну так это он сам и написАл.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 12:39
Все это конечно хорошо. но Паок да и вообще греция, как чемпионат мягко говоря не лучший вариант. ладно бы в топ 5 чемпионатов поиграть,я бы понял, а так чисто ради того что бы уехать,не понимаю. ну сыграет он в еврокубках,так там паоку ничего не светит) может было бы лучше уж карьеру акинфеева повторить,да и 26 еще не закат,может в следующем году бы из топ 5 позвали,а так и ЦСКА теперь с одним мусаевым остался,не дай бог травма и все ЦСКА вообще без напов будет! этот чернокожий новичек вообще ни о чем носится по полю без толку,короче у ЦСКА и так мало шансов было хотя бы в тройку войти, а теперь я думаю даже прошлогоднее 6-е место сложно будет взять
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:09
Интересно как сложится карьера в ПАОКе.

Не уверен, что все будет прекрасно, не смотря на слабый чемпионат.
nubom
nubom
вчера в 11:45
Как-то не хочется верить, что на протяжении 18 лет ЦСКА готовил игрока для ПАОК...
lotsman
lotsman
вчера в 11:40
Вроде бы сказал красиво, но почему то, как мне кажется, смахивает на пафос. Хотя, если Паок это как первый этап в борьбе за мечту, то тогда понятно. Если в лоб не взять, значит надо зайти с фланга. Хватило бы времени на такую борьбу, всё таки уже 26. В общем, удачи тебе в твоей борьбе за мечту.
6fuh2yfnkvy3
6fuh2yfnkvy3
вчера в 11:20
Ушел в никуда, ПАОК - это не уровень.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:18
Если озарение пришло к нему самому - хорошо, другие и этого не говорят...
Но вот Тотти (напомню этот итальянский футболист всю свою спортивную карьеру провёл в одном клубе - "Рома" и отклонял предложения более маститых европейских клубов, за что снискал к себе безграничное уважение болельщиков, и не только родного клуба, Италии, но и всего мира) сказал бы:
- Изюминка, да с червоточинкой!)
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:00
Успехов в новом клубе!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:36, ред.
Хорошо написано! Надо бы и Чалову почитать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:33
Удачной игры в новом клубе!!!
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