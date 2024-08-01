«Взросление — это всегда про ответственность». Чалов попрощался с ЦСКА

Нападающий Фёдор Чалов в своём Telegram-канале написал прощальное сообщение в связи с уходом из ЦСКА.
В ближайшее время игрок подпишет контракт с греческим ПАОКом.
Взросление — это всегда про ответственность.
В первую очередь, хочу сказать спасибо клубу за 18 лет, проведённых вместе. Можно сказать, совершеннолетие.
Оглядываясь назад, я испытываю благодарность. Руководству клуба, команде, болельщикам, академии, и всем тренерам, с которыми мне посчастливилось поработать за эти годы.
Эти 18 лет в клубе научили меня работать и бороться за мечту, в этом и заключается для меня идея спорта. Я долго шёл к этому решению.
Вокруг много мнений и домыслов, но, как я и писал выше, любое важное решение в жизни накладывает на тебя ответственность. За себя, семью и карьеру.
Как и всегда, я готов выкладываться и расти, я чувствую поддержку семьи и свою уверенность в том, что делаю всё правильно. Я остаюсь верным себе и своим целям.
ЦСКА — это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда в моём сердце! Спасибо за вашу любовь и тепло!
Цвета меняются, история продолжается…
Но вот Тотти (напомню этот итальянский футболист всю свою спортивную карьеру провёл в одном клубе - "Рома" и отклонял предложения более маститых европейских клубов, за что снискал к себе безграничное уважение болельщиков, и не только родного клуба, Италии, но и всего мира) сказал бы:
- Изюминка, да с червоточинкой!)
Но вот Тотти (напомню этот итальянский футболист всю свою спортивную карьеру провёл в одном клубе - "Рома" и отклонял предложения более маститых европейских клубов, за что снискал к себе безграничное уважение болельщиков, и не только родного клуба, Италии, но и всего мира) сказал бы:
- Изюминка, да с червоточинкой!)