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В августе в Химках пройдёт Кубок Игоря Акинфеева

вчера, 12:23

С 18 по 21 августа 2024 года в Химках пройдёт Кубок Игоря Акинфеева.

Этот турнир станет 6-м по счёту, первый прошёл в 2018 году. В этом году к нему присоединятся детские футбольные команды стран СНГ и новых регионов России, включая «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Зарю» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академию футбола Крыма» (Евпатория). Также участие примут ведущие академии страны: ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и многие другие.

Помимо классического футбольного турнира участников ждут две традиционные игровые дисциплины от вратаря ЦСКА: кипербол (авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой) и кипербатл (захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари). Это добавляет игре остроты, динамики и интенсивности.

Действующим победителем кубка является «Локомотив». ЦСКА в прошлом году стал лучшим в киперболе.

Матч-открытие пройдёт на стадионе «Новые Химки». Финал примет стадион «Родина».

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Все комментарии
Паша Коняш
Паша Коняш
сегодня в 03:55
Ну если чисто объективно судить, да Игорек все таки легенда тут никто я думаю не поспорит, а ставить в сравнение Джикию и Реброва нельзя, они максимум легенды Спартака и не более (без негатива). Все же Спартачь прав и я полностью с ним согласен, лучше бы организовали все для молодежи, а не это. Без обид.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:13
Не понял. Кубок Акинфеева - это смешно , по твоему мнению? А Кубок Джикии и Реброва "тупеько"?.Странно человек видит мир через КБ очки. Все в РФ прекрасно знают , что личности Акинфеева и этих двух несопоставимы совершенно. Ты это не видишь? А жаль.
ssspartak
ssspartak ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:23
Кубок Джикии и Реброва так же смешны. Если это был намёк на мои клубные симпатии, то шутка тупенькая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 17:10
Да брось ты! Если бы организовали Кубок Джикии, например, или не дай бог, Кубок Реброва, тебе бы точно не было смешно! Так бывает и часто.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:47, ред.
Детско-юношеский футбол можно было бы организовать в лиги с ежегодным турниром. По типу РПЛ-ФНЛ-ФНЛ2. Еврокубков нет, сборная от официальных игр отстранена у чиновников работы тоже в связи с этим нет. С 2022 года уже бы один как минимум такой сезон провели. Кубок Акинфеева....не знаю, как другим, а мне смешно)) при всём уважении к нему, но ведь он же еще живой
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:29
Больше таких надо мероприятий. А не негров покупать
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:26
Вот это здорово!!! Дети должны играть в футбол, развиваться и развлекаться!)))
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