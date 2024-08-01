В августе в Химках пройдёт Кубок Игоря Акинфеева

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вчера, 12:23

С 18 по 21 августа 2024 года в Химках пройдёт Кубок .

Этот турнир станет 6-м по счёту, первый прошёл в 2018 году. В этом году к нему присоединятся детские футбольные команды стран СНГ и новых регионов России, включая «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Зарю» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академию футбола Крыма» (Евпатория). Также участие примут ведущие академии страны: ЦСКА , «Локомотив», «Краснодар», «Рубин» и многие другие.

Помимо классического футбольного турнира участников ждут две традиционные игровые дисциплины от вратаря ЦСКА : кипербол (авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой) и кипербатл (захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари). Это добавляет игре остроты, динамики и интенсивности.

Действующим победителем кубка является «Локомотив». ЦСКА в прошлом году стал лучшим в киперболе.

Матч-открытие пройдёт на стадионе «Новые Химки». Финал примет стадион «Родина».