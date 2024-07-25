«Смешарики» — новый партнёр «Локомотива»

«Смешарики» стали новым партнёром московского «Локомотива». Контракт о сотрудничестве подписан на 2 года.
«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены».
«Смешарики» стали новым партнёром московского «Локомотива». Контракт о сотрудничестве подписан на 2 года.
«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены».
Не скучно будет болельщикам ЛОКО...)
Не скучно будет болельщикам ЛОКО...)
И здесь- Вы первый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И здесь- Вы первый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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