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«Смешарики» — новый партнёр «Локомотива»

вчера, 14:48

«Смешарики» стали новым партнёром московского «Локомотива». Контракт о сотрудничестве подписан на 2 года.

«Смешарики» станут большой и важной частью матчдея на территории «РЖД Арены».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Да....
Не скучно будет болельщикам ЛОКО...)
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:03
Это видимо привлечь детей как болельщиков
adekvat
adekvat
вчера в 16:37
Дрочун ушел, пришли Бараш и Копытыч.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:30
После каждого неудачного матча игроков Локомотива в народе будут называть смешариками.
Derranius
Derranius
вчера в 16:27
молодцы! ребята, вы наша надежда нашего футбола. азарт, стремление, неуступчивость!
Derranius
Derranius
вчера в 16:24
вы показываете наших детей в форме наших клубов. так оденьте на них клубные футболки, или напишите на них названия наших клубов на русском
Derranius
Derranius
вчера в 16:21
меня одного похоже удручает, что везде английские буквы. для чего, чего ради? FCLM, FCSM....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:50
Маэстро- нет Слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И здесь- Вы первый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista
вчера в 15:38
Тройка нападения Лосяш Бараш и Копатыч...тренер КарКарыч...на воротах Совунья)...
lotsman
lotsman
вчера в 14:56
Локомотив и Смешарики - классный тандем.)
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