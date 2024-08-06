Нападающий сборной Казахстана перешёл в «Ахмат»

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе нападающего «Актобе» Максима Самородова.
Контракт с игроком подписан сроком на 4 года. Сумма трансфера составила 1 млн евро. Самородов является форвардом сборной Казахстана.
Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе нападающего «Актобе» Максима Самородова.
Контракт с игроком подписан сроком на 4 года. Сумма трансфера составила 1 млн евро. Самородов является форвардом сборной Казахстана.
Хотелось бы видеть усиление в центре поля и на флангах, ведь купить нападающего это еще не весь секрет успеха. Мяч до него надо еще уметь доставить
Хотелось бы видеть усиление в центре поля и на флангах, ведь купить нападающего это еще не весь секрет успеха. Мяч до него надо еще уметь доставить