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Нападающий сборной Казахстана перешёл в «Ахмат»

вчера, 15:39

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе нападающего «Актобе» Максима Самородова.

Контракт с игроком подписан сроком на 4 года. Сумма трансфера составила 1 млн евро. Самородов является форвардом сборной Казахстана.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:06
Удвчи в Ахмате!!!
5xfrhmrrc5c6
5xfrhmrrc5c6 ответ cags7benekcz (раскрыть)
вчера в 16:50
Ага, и пердив через пару лет найдёт)
cags7benekcz
cags7benekcz
вчера в 16:48
Ахмат нашёл свой Самородок
pw3qg3tk6dr5
pw3qg3tk6dr5 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 16:40
И тааак сойдёт)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:48, ред.
Хороший трансфер для Ахмата. Ахмату нужен кто-то, кто может завершить атаку. А тут не просто завершатель атак, а тот, кто вызывается в сборную и в свои 22 года победил там конкуренцию за место в основе.

Хотелось бы видеть усиление в центре поля и на флангах, ведь купить нападающего это еще не весь секрет успеха. Мяч до него надо еще уметь доставить
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:44
Усиляться нужно, нападение не работает...
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