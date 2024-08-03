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Маркиньос — футболист «Спартака»

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derrik2000
derrik2000
вчера в 19:08, ред.
Из даже не середнячка, по-гейропейским меркам, Ференцвароша в Спартак?
Усиление?
Ну, не знаю-не знаю...
У нас в Спартаке в последнее время- да что там, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ - ПОСТОЯННО какая-то карусель: приходит новый тренер - приводит с собой игроков, с которыми ЛИЧНО знаком (а ХДЕ селекционная служба, ХДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, а не хрен пойми хто?) - увольняют этого ГТ - "его" игроки остаются в Спартаке в качестве "ни пришей-ни пристегни" - потом разлетаются по арендам.
Если амбал хочет сделать из Спартака "второй Ференцварош" - я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:35, ред.
вот и подъехали игроки, которые умеют делать разницу, состав у нас стал боевой ( в идиале конечно нужны хорошие новости по экстрадиции Промеса в Россию, с Антохой Спартак был бы реально грозной силой, да с Барко и Маркьёнисом в составе😉) Литвинов, Зобнин, Пруцев, Мартинс хорошие футболисты, но они игроки " на подхвате", Спартаку нужны были футболисты, которые будут " таскать рояль" и надеюсь с последними приобретениями эта задача будет решена ( по вингеру и левому защитнику вопрос ещё остаётся открыт, а вот Угальде за последние два матча всем всё доказал и ставку в нападении в этом сезоне ставим на коста - риканца) ...ждём выздоровления Дуарте в центре обороны. вперёд Спартак!!!
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:21
Некорректно? А почему именно с учётом этих качеств он должен был выше подняться? И в комментарии не написано для какого уровня эти качества хороши. Если для средненького, то он там где он есть.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:15
Потому что все эти качества - это не гарантия перехода в топ чемпионат. И игроков с такими качествами дополна в среднечковых чемпионатах. А сколько таких игроков в самой Бразилии? Тьма. И многие всю карьеру там и проводят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DEIVID_587 (раскрыть)
вчера в 17:54
Вот что он написал :".В принципе, как и любой бразилец, Маркиньос очень хорошо оснащён технически, любит часто идти в дриблинг. Он не боится брать игру на себя, и в этом компоненте игры неплохо себя чувствует. Это игрок комбинационного плана, при этом хорошо видит поле, не жадничает с передачей, имеет хороший последний пас."
А я его спросил, а почему он при наличии таких достоинств выше Венгрии не поднялся? Что в моем вопросе некорректного. с учетом того, что Венгрия даже не в топ-10 Европы?
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:23
Он так выглядит на уровне венгерского первенства.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:23
А что там такого написано? Что он топ-игрок?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:23, ред.
Вот атакующий блок Спартака ...Барко, Зиньковский, Медина, Банконга, Зорин , Маркиньос и Игнатов....Угальде будем считать нап....и всего три крайрих защитника Рябчук, Денисов Хлус....Не пойму этот трансфер...???
Опорник и крайний защитник нужны...
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:21
Пытаемся не отстать от Зенита хотя бы в трансферах.
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:21
Как обычно, специфический комментарий и ничего непонятно.
Futurista
Futurista
вчера в 17:18
Против лома нужен лом - подумали в Спартаке и взяли бразильского нападающего)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
Не знаю его, посмотрю в деле
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:39
Ты его так расписал....! Остается добавить, а почему он выше Венгрии в Европе не поднялся? А Венгрия даже не топ-10, а пониже будет
f2v2djvhmbac
f2v2djvhmbac
вчера в 16:38
Маркиньос спасет спартак, ну-ну, сколько их таких уже было.
lotsman
lotsman
вчера в 16:38
Спартак усиляется бразильцами. Тоже бразильскую диаспору будут расширять,)
mdv2ga4rabkk
mdv2ga4rabkk
вчера в 16:35
Это не брат Педро Роши?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:31
Ты кем будешь?
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:30
Маркиньос - хороший игрок, но насколько успешным будет этот трансфер для "Спартака" - покажет время. В принципе, как и любой бразилец, Маркиньос очень хорошо оснащён технически, любит часто идти в дриблинг. Он не боится брать игру на себя, и в этом компоненте игры неплохо себя чувствует. Это игрок комбинационного плана, при этом хорошо видит поле, не жадничает с передачей, имеет хороший последний пас. Посмотрим как он покажет себя в РПЛ. Удачи Маркиньосу в играх за "Спартак"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:20, ред.
Ну всё....Семаку чтоб до уровня маркиньовского Спартака добраться надо 6-7 человек прикупить....


Того хоть привезли ????
Или в аэропорту первого попавшегося погрузили..??))))
7vmxuxa2c9xf
7vmxuxa2c9xf
вчера в 16:17
Ну теперь наконец мы будем выигрывать
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