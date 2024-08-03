Маркиньос — футболист «Спартака»

Нападающий Маркиньос перешёл из «Ференцвароша» в «Спартак».
Соглашение игрока с «красно-белыми» рассчитано на 3 года.
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Опорник и крайний защитник нужны...
Опорник и крайний защитник нужны...
А я его спросил, а почему он при наличии таких достоинств выше Венгрии не поднялся? Что в моем вопросе некорректного. с учетом того, что Венгрия даже не в топ-10 Европы?
А я его спросил, а почему он при наличии таких достоинств выше Венгрии не поднялся? Что в моем вопросе некорректного. с учетом того, что Венгрия даже не в топ-10 Европы?