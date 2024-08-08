«Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана

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вчера, 12:11

«Интер» совместно с кампанией Nike представили выездную форму «нерадзурри» на новый сезон, которая отдаёт дань уважения архитектуре Милана и её реинтерпретации в мире моды.

В новой футболке переплетаются цвета городской архитектуры и утончённая элегантность высокой миланской моды. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая в комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана.

Белый цвет доминирует на футболке и является синонимом стиля и элегантности. На плечах, груди и рукавах он дополнен серыми тонами — цветом, который исторически является частью ДНК «Интера». Триколор возвращается в центр футболки, а значок с монограммой и две звезды размещаются на сердце. Также есть воротник, который пробуждает незабываемые футбольные воспоминания.

Как и новая домашняя форма, выездной комплект был изготовлен с использованием Dri-FIT ADV — инновационной ткани от Nike, которая призвана обеспечить свежесть и лёгкость, сохраняя кожу сухой во время важных моментов в спорте.

Ранее «Манчестер Сити» представил новую выездную форму, посвящённую знаковому событию 25-летней давности.