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«Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана

вчера, 12:11

«Интер» совместно с кампанией Nike представили выездную форму «нерадзурри» на новый сезон, которая отдаёт дань уважения архитектуре Милана и её реинтерпретации в мире моды.

В новой футболке переплетаются цвета городской архитектуры и утончённая элегантность высокой миланской моды. Серая палитра, используемая стилистами с 1970-х годов и теперь присутствующая в комплекте, черпает вдохновение в готической и индустриальной эстетике Милана.

Белый цвет доминирует на футболке и является синонимом стиля и элегантности. На плечах, груди и рукавах он дополнен серыми тонами — цветом, который исторически является частью ДНК «Интера». Триколор возвращается в центр футболки, а значок с монограммой и две звезды размещаются на сердце. Также есть воротник, который пробуждает незабываемые футбольные воспоминания.

Как и новая домашняя форма, выездной комплект был изготовлен с использованием Dri-FIT ADV — инновационной ткани от Nike, которая призвана обеспечить свежесть и лёгкость, сохраняя кожу сухой во время важных моментов в спорте.

«Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана «Интер» представил новую выездную форму, посвященную архитектуре Милана

Ранее «Манчестер Сити» представил новую выездную форму, посвящённую знаковому событию 25-летней давности.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 12:13
Скромно и со вкусом.... для игр самое то.... вот только гетры не большие ли...
Гость
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