«Рома» представила комплект выездной формы на новый сезон

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вчера, 13:28

Футбольный клуб «Рома» совместно с кампанией Adidas представили комплект выездной формы на сезон 2024/2025, вдохновлённый уличным искусством.

Футболка с V-образным вырезом белая с оранжевым эффектом баллончика, изображающим фрески. Этим же цветом выполнены три полоски на плечах и рукавах. Справа на груди красуется ярко-красный логотип adidas, а слева — Lupetto Пьеро Граттона, внутри круга, образованного четырьмя изогнутыми линиями, что отражает трафаретную технику, используемую уличными художниками. Белые шорты и гетры дополняют комплект.