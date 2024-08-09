Определено расписание второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 14:47

Опубликовано расписание матчей 4-6-го туров Пути РПЛ Кубка России.

4-й тур

17 сентября (вторник)

«Зенит» – «Рубин»

18 сентября (среда)

ЦСКА – «Краснодар»

«Ростов» – «Оренбург»

«Акрон» – «Факел»

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

19 сентября (четверг)

«Пари НН» – «Ахмат»

«Химки» – «Локомотив»

«Спартак» – «Крылья Советов»

5-й тур

1 октября (вторник)

«Пари НН» – ЦСКА

«Рубин» – «Факел»

«Локомотив» – «Оренбург»

2 октября (среда)

«Химки» – «Ростов»

«Ахмат» – «Краснодар»

«Динамо» (Москва) – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

«Зенит» – «Акрон»

6-й тур

22 октября (вторник)

«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

ЦСКА – «Ахмат»

«Факел» – «Зенит»

23 октября (среда)

«Акрон» – «Рубин»

«Ростов» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Пари НН»

«Оренбург» – «Химки»

24 октября (четверг)

«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва).