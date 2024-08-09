Определено расписание второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание матчей 4-6-го туров Пути РПЛ Кубка России.
4-й тур
17 сентября (вторник)
«Зенит» – «Рубин»
18 сентября (среда)
ЦСКА – «Краснодар»
«Ростов» – «Оренбург»
«Акрон» – «Факел»
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)
19 сентября (четверг)
«Пари НН» – «Ахмат»
«Химки» – «Локомотив»
«Спартак» – «Крылья Советов»
5-й тур
1 октября (вторник)
«Пари НН» – ЦСКА
«Рубин» – «Факел»
«Локомотив» – «Оренбург»
2 октября (среда)
«Химки» – «Ростов»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Динамо» (Москва) – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
«Зенит» – «Акрон»
6-й тур
22 октября (вторник)
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
ЦСКА – «Ахмат»
«Факел» – «Зенит»
23 октября (среда)
«Акрон» – «Рубин»
«Ростов» – «Локомотив»
«Краснодар» – «Пари НН»
«Оренбург» – «Химки»
24 октября (четверг)
«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва).
Время начала поединков 4-го, 5-го и 6-го тура группового этапа Пути РПЛ будет определено позднее. Это связано с обсуждением с УЕФА возможности пересечения начала матчей Кубка России с еврокубковыми встречами.