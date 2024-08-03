Товарищеское Эль Класико на грани срыва

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вчера, 23:26

Проведение матча «Барселона» — «Реал» под угрозой.

Причина в штормовом предупреждении в Нью-Йорке.

Организаторы матча надеются на прояснение погоды. Было решено, что если молния ударит в радиусе 8 миль, игра будет отменена.

Встреча состоится 4 августа в 02:00 по московскому времени.