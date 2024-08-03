Товарищеское Эль Класико на грани срыва

Проведение матча «Барселона» — «Реал» под угрозой.
Причина в штормовом предупреждении в Нью-Йорке.
Организаторы матча надеются на прояснение погоды. Было решено, что если молния ударит в радиусе 8 миль, игра будет отменена.
Встреча состоится 4 августа в 02:00 по московскому времени.
Кроме стаканов могут даже матрёшку располовинить и из неё поднести...
Кроме стаканов могут даже матрёшку располовинить и из неё поднести...
А теперь представили, как у Переса тогда полыхало?)))
Молния предупреждает Мбаппе
.
А теперь представили, как у Переса тогда полыхало?)))
Молния предупреждает Мбаппе
.
Главное продали 83 тысячи билетов....а сыграть можно потом....
Когда нибудь...
Всё равно все знают кто победит...
Главное продали 83 тысячи билетов....а сыграть можно потом....
Когда нибудь...
Всё равно все знают кто победит...