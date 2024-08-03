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Товарищеское Эль Класико на грани срыва

вчера, 23:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Проведение матча «Барселона» — «Реал» под угрозой.

Причина в штормовом предупреждении в Нью-Йорке.

Организаторы матча надеются на прояснение погоды. Было решено, что если молния ударит в радиусе 8 миль, игра будет отменена.

Встреча состоится 4 августа в 02:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:34, ред.
На Брайтон Бич всё есть.
Кроме стаканов могут даже матрёшку располовинить и из неё поднести...
qveucg6n623s
qveucg6n623s
сегодня в 06:45
И в Америке все надеются на авось.
f5gbh4mb4qh2
f5gbh4mb4qh2
сегодня в 04:21
Не повезло кто купил билеты
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:10
Лучше отменить,так как Барса еще не готов,денег мало,если два гранда придут-Ольмо и Черный тогда другое дело
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:57
Мбаппе. конечно, извинился перед Пересом за 2022.
А теперь представили, как у Переса тогда полыхало?)))
Молния предупреждает Мбаппе
.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:10
Спектакль на грани срыва!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:42
Скорее судьясико
ABir
ABir
вчера в 23:41
У организаторов будут серьезные убытки
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:38
В Нью-Йорке нет стаканов...только фужеры...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:36, ред.
Ну и правильно....
Главное продали 83 тысячи билетов....а сыграть можно потом....
Когда нибудь...
Всё равно все знают кто победит...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:36
Может ещё всё устаканится
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