Глава КФФ рассказал о возможности проведения матча Россия — Казахстан

Глава КФФ Адлет Барменкулов рассказал, может ли состояться товарищеский матч между сборными Казахстана и России:

Это вопрос в большей степени к . Если он будет за, со своей стороны сделаем всё, чтобы такие матчи состоялись. Но первоначальное решение за главным тренером. Хотя скажу честно, я, может быть, даже в большей степени заинтересован в том, чтобы наши дети из соседних стран на уровне сборных чаще играли друг с другом. Начиная с 15‑летнего возраста. Тем более что мы уже открыли национальную академию и открываем четыре региональные. По подобию того, что сделал в «Кайрате» Кайрат Боранбаев. Это острая необходимость для нас, поэтому стартуем уже в этом году. Вся подготовительная работа уже проделана. Всё это очень принципиальный для нас момент. Мы не ставим чётких сроков попадания на ЧМ или ЕВРО, но всё сейчас для этого делаем с точки зрения развития инфраструктуры от массового футбола и подготовки молодёжи до главной команды.