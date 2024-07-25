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Глава КФФ рассказал о возможности проведения матча Россия — Казахстан

вчера, 10:41

Глава КФФ Адлет Барменкулов рассказал, может ли состояться товарищеский матч между сборными Казахстана и России:

Это вопрос в большей степени к Станиславу Черчесову. Если он будет за, со своей стороны сделаем всё, чтобы такие матчи состоялись. Но первоначальное решение за главным тренером. Хотя скажу честно, я, может быть, даже в большей степени заинтересован в том, чтобы наши дети из соседних стран на уровне сборных чаще играли друг с другом. Начиная с 15‑летнего возраста. Тем более что мы уже открыли национальную академию и открываем четыре региональные. По подобию того, что сделал в «Кайрате» Кайрат Боранбаев. Это острая необходимость для нас, поэтому стартуем уже в этом году. Вся подготовительная работа уже проделана. Всё это очень принципиальный для нас момент. Мы не ставим чётких сроков попадания на ЧМ или ЕВРО, но всё сейчас для этого делаем с точки зрения развития инфраструктуры от массового футбола и подготовки молодёжи до главной команды.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:08
С ним далеко мы не уедем, если конечно не назад...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:21
Соль этой информации не в вопросе проведения матча ( по большому счёту, на него начхать ), а в развитии детского футбола в Казахстане. И это правильно. Сборные сыграют и разъедутся по домам, а дети остаются, и им жить с любимой игрой.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:34
Так это будет прорыв, матч века!!!
j4k68ny4m89p
j4k68ny4m89p
вчера в 13:02
Такие матчи будем привыкать
lotsman
lotsman
вчера в 13:01
Думаю что Черчесов согласится и постарается обыграть нашу сборную.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:51
А если осечка?
Усы брить?))
adekvat
adekvat
вчера в 11:49
Усатый думаю был бы не против утереть нос эстонцу.
dbz3p4au6nzj
dbz3p4au6nzj
вчера в 11:19
Надо больше соперников и больше игр!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:58
Смотря как договорятся)) Могут и какие-нибудь 3:3 сыграть на радость публике)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:56
Вряд ли...
Наши подопечных Станислава С. отпорят, а шеф это не "перенесёт"!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:48
Идите кланяетесь к Усачеву))
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