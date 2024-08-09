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Опубликовано расписание матчей с 8-го по 13-й тур Российской Премьер-Лиги

вчера, 14:35

РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 13-й тур.

8-й тур

13 сентября (пятница)

20:15. «Рубин» – «Крылья Советов»

14 сентября (суббота)

12:00. «Оренбург» – «Локомотив»

14:15. «Факел» – «Пари НН»

16:30. ЦСКА – «Зенит»

19:00. «Краснодар» – «Ростов»

15 сентября (воскресенье)

14:15. «Динамо» – «Ахмат»

16:30. «Акрон» – «Химки»

19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

9-й тур

21 сентября (суббота)

14:00. «Акрон» – «Краснодар»

16:30. «Зенит» – «Факел»

19:00. «Рубин» – ЦСКА

22 сентября (воскресенье)

14:15. «Химки» – «Оренбург»

16:30. «Спартак» – «Динамо»

16:30. «Ростов» – «Динамо» (Махачкала)

19:00. «Пари НН» – «Локомотив»

23 сентября (понедельник)

18:30. «Ахмат» – «Крылья Советов»

10-й тур

27 сентября (пятница)

16:30. «Оренбург» – «Пари НН»

19:00. «Факел» – «Рубин»

28 сентября (суббота)

14:00. ЦСКА – «Ахмат»

16:30. «Локомотив» – «Спартак»

19:30. «Краснодар» – «Зенит»

20:00. «Ростов» – «Акрон»

29 сентября (воскресенье)

16:30. «Крылья Советов» – «Химки»

19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Динамо»

11-й тур

5 октября (суббота)

14:00. «Акрон» – «Пари НН»

16:30. «Зенит» – «Оренбург»

19:00. «Рубин» – «Ахмат»

19:00. «Спартак» – «Ростов»

6 октября (воскресенье)

14:00. «Факел» – «Динамо» (Махачкала)

16:30. «Локомотив» – «Крылья Советов»

19:00. «Краснодар» – «Химки»

19:00. «Динамо» – ЦСКА

Международная пауза

7–15 октября

12-й тур

18 октября (пятница)

18:00. «Акрон» – «Зенит»

20:15. «Ахмат» – «Факел»

19 октября (суббота)

14:00. «Пари НН» – «Ростов»

16:30. «Химки» – «Локомотив»

16:30. «Спартак» – «Краснодар»

19:00. «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА

20 октября (воскресенье)

16:30. «Оренбург» – «Крылья Советов»

19:00 «Рубин» – «Динамо»

13-й тур

26 октября (суббота)

14:00 «Динамо» (Махачкала) – «Акрон»

16:30 ЦСКА – «Факел»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

27 октября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Рубин»

14:15 «Пари НН» – «Спартак»

16:30 «Химки» – «Динамо»

19:30 «Зенит» – «Локомотив»

28 октября (понедельник)

18:30 «Крылья Советов» – «Краснодар».

Время начала матчей – московское.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:44
Одобрямс!
Теперь полный список судей!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:43
Ахмат -Крылья Советов значии..на понедельник?? Вот так болельщиками работаем??? С календарем всегда такие ненормальностей.
lotsman
lotsman
вчера в 16:10
У Зенита знаковые игры - завтра, шестой, восьмой, десятый и тринадцатый туры. Удачи нам.)
112910415
112910415
вчера в 15:17
да здравствует расписание - основной закон футбольной жизни !
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:50
Зачем нам знать то, что еще не раз изменится?
Гость
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