В Федерации футбола Занзибара высказались о возможном матче с Россией

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир дал комментарий касательно возможного матча местной сборной с командой России. Эта игра могла пройти в марте, но из-за матчей Танзании встреча не состоялась.

С того времени и на сегодняшний день у нас не было никаких переговоров с Россией по товарищескому матчу, но шансы сыграть есть. Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России — для нас нет никаких проблем.

Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года.