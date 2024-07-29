В Федерации футбола Занзибара высказались о возможном матче с Россией

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир дал комментарий касательно возможного матча местной сборной с командой России. Эта игра могла пройти в марте, но из-за матчей Танзании встреча не состоялась.
С того времени и на сегодняшний день у нас не было никаких переговоров с Россией по товарищескому матчу, но шансы сыграть есть. Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России — для нас нет никаких проблем.
Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года.
Что касается рейтинга СБОРНЫХ ФИФА начался с 1993 года и СССР в нем участия не принимал.
Россия сейчас занимает в рейтинге 33 место рядом с Кот-Д'ивуаром, Катаром, Панамой, Венгрией и Уэльсом.
Отсутствие матчей сборной - положительно влияет на рейтинг России, потому что поражения автоматически снижают рейтинг, и соседи России получая поражения опустились вниз, Россия же осталась с баллами 5-летней давности, когда занимала 40е место среди Африки и ее сборных - получив это место по игре. Оставшись с этими баллами Россия наблюдает как ее соседи теряя очки падают вниз и поднялась на 7 мест на 33 место. Может так и надо оставить, глядишь возглавит.
Кстати это парадокс, но сборной России лучше когда она не играет в футбол.
Что касается рейтинга СБОРНЫХ ФИФА начался с 1993 года и СССР в нем участия не принимал.
Россия сейчас занимает в рейтинге 33 место рядом с Кот-Д'ивуаром, Катаром, Панамой, Венгрией и Уэльсом.
Отсутствие матчей сборной - положительно влияет на рейтинг России, потому что поражения автоматически снижают рейтинг, и соседи России получая поражения опустились вниз, Россия же осталась с баллами 5-летней давности, когда занимала 40е место среди Африки и ее сборных - получив это место по игре. Оставшись с этими баллами Россия наблюдает как ее соседи теряя очки падают вниз и поднялась на 7 мест на 33 место. Может так и надо оставить, глядишь возглавит.
Кстати это парадокс, но сборной России лучше когда она не играет в футбол.