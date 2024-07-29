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В Федерации футбола Занзибара высказались о возможном матче с Россией

вчера, 10:43

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир дал комментарий касательно возможного матча местной сборной с командой России. Эта игра могла пройти в марте, но из-за матчей Танзании встреча не состоялась.

С того времени и на сегодняшний день у нас не было никаких переговоров с Россией по товарищескому матчу, но шансы сыграть есть. Мы хотим сыграть с российской командой, можем даже организовать матч и в России — для нас нет никаких проблем.

Занзибар готов сыграть в сентябре или октябре этого года.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:24
Супер, спасибо, что напомнил! Обязательно зимой слетаю на Занзибар! Мечта
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:17, ред.
Я ещё подумал о другом, о чувстве собственного достоинства, которое напрочь отсутствует у наших чиновников из РФС, позорящих российский футбол, предлагая тому же Занзибару провести с нами матч. Им, чиновникам, даже в голову не могла придти мысль, что все мировые Федерации футбола, узнав о нашей просьбе к этой стране, в голос смеются над нашими убогими потугами найти соперника.
Лично я, в отличите от РФС, чувствую себя униженным и оскорблённым. Им же, как я понял, всё по хрену. Ничегошеньки в нашей стране не изменилось со времён Ф.М.Достоевского.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:48
Занзибар, Замбия, Заир, Зимбабве ... Давайте на И: Испания, ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Стрёмно нашим - вот и причина. Состав...одни блатные и два предпенсионера (Головин и Джикия) - тут с неграми даже в ничейку не наиграешь.
Ну а наши отечественные Ямали выше 2-го состава команд из ФНЛ хрен прыгнут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:41, ред.
Эй, парни! Тряхнём своими телесами и вспомним счастливые 80-е!
Ну а молодёжь пусть ознакомится с хорошей попсой.
galem72
galem72
вчера в 16:41
Чтобы не заморачиваться на различные сборы, переезд или приглашение к себе сборных-ноунеймов, можно просто организовать товарняки с разными сборными из РУДН. Там как раз полно всякой тёмной или азиатской экзотики, которая сыграет не хуже всякого Занзибара, Мадагаскара или Эритреи. ))

А так, желание африканских, азиатских и некоторых латинских сборных сыграть со скрепами логично и понятно — за это нуждающаяся сторона башляет неплохие бабки, демонстрируя тем самым отсутствие своей изоляции.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:27
Лайк за "Зурбаган". Благодаря композитору Ю.Чернавскому - одна из лучших песен в репертуаре В. Преснякова - младшего. А может быть, и лучшая. Из прекрасного советского фильма "Выше радуги". Советую посмотреть тем, кто не видел. Спасибо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:44
Это крайне несерьёзно.
lotsman
lotsman
вчера в 14:44
Ну не было никаких переговоров так о каком матче речь?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Занзибар это островной аппендикс Танзании, в Индийском океане.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 14:27
Раньше Я думал это название бара, а не страны
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 13:23
Это кто вообще такие ?
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:40, ред.
В 1988 году СССР находился на 2 строчке рейтинга УЕФА (рейтинг успешности выступлений КЛУБОВ в еврокубках). По этому причислять Россию к успехам СССР не стоит.
Что касается рейтинга СБОРНЫХ ФИФА начался с 1993 года и СССР в нем участия не принимал.
Россия сейчас занимает в рейтинге 33 место рядом с Кот-Д'ивуаром, Катаром, Панамой, Венгрией и Уэльсом.
Отсутствие матчей сборной - положительно влияет на рейтинг России, потому что поражения автоматически снижают рейтинг, и соседи России получая поражения опустились вниз, Россия же осталась с баллами 5-летней давности, когда занимала 40е место среди Африки и ее сборных - получив это место по игре. Оставшись с этими баллами Россия наблюдает как ее соседи теряя очки падают вниз и поднялась на 7 мест на 33 место. Может так и надо оставить, глядишь возглавит.
Кстати это парадокс, но сборной России лучше когда она не играет в футбол.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:28
Чего тут скажешь? Ну вот хочет одна из африканских сборных провести матч. Они и так намекают, и иначе намекают, а РФС ни в какую. Уже прямо пишут, что хотели бы в Россию приехать поиграть. Было бы любопытно посмотреть на матч с африканцами, это вам не белорусов с кубинцами по полю гонять
nik9373
nik9373
вчера в 12:20
Ерунда. Есть хорошие шансы сыграть с Буркина-Фасо, приложим все усилия (тут смайлик и всё такое)
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:16
И с чем это едят.
adekvat
adekvat
вчера в 12:16
Зурбаган знаю благодаря Преснякову, теперь благодаря Митрофанову про Занзибар узнают все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:15
К своему стыду, я хочу спросить, А что это ? А где это?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:13
Да пусть играют, хоть с кем . Уж лучше чем в Новогорске просто в дыр - дыр играть .
shlomo
shlomo
вчера в 12:01
Какого числа матч? Попрошу у начальника смену на заводе не ставить, чтобы воочию увидеть, возможно, лучший матч в истории футбола!... а еще скажите, когда играем с Вакандой, чтоб я отпуск на этот день взял... а у Карпина на холодильнике магнитиков будет прорва, вся Африка .Ну а так что, импортозамещенный Футбольный Менеджер: "Вы открыли уровень Занзибар".
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:55
Он играл на Занзибаре, в Калахари и Сахаре, на горе Фернандо-По где гуляет гиппо-по по широкой Лимпопо-добрый Доктор РФС.....
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 11:50
это малый чемпионат мира, с участием нынешней нашей команды
sfv53vd2efqt
sfv53vd2efqt
вчера в 11:46
Может быть нас даже не отзанзибарят
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:25
Серьёзный соперник.
allemz
allemz ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:22
Следующая игра с Тубзиком
Futurista
Futurista
вчера в 11:20
Занзибар?...за что простите?)...
112910415
112910415
вчера в 11:12
и опять нам несказанно повезло ! )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:11, ред.
Я так понимаю... да ничего я к чёрту не понимаю и не пойму в нашей российской действительности вообще и футболе в частности. РФС поливает себя и нас с вами помоями, издевается над нами и при этом довольно улыбается. А мы хотим с таким чиновничеством во всех сферах жизни выбраться из выгребной ямы. Да не в жизнь. Хотел привести строчки из "Айболита" К.И.Чуковского, но пришёл к выводу, что это будет лишним. РФС обойдётся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:10
Третьесортные товарищеские матчи с друзьями полузабытого советского наследия
Cooder70
Cooder70
вчера в 11:04
Хм, это было бы очень..... очень интэрэсна..,
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