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В «Барселоне» приняли решение по Фати

вчера, 10:24

В «Барселоне» приняли решение расстаться с нападающим Анссумане Фати. Спортивный директор «блауграны» Деку уже провёл встречу с агентом игрока Жорже Мендешем и сообщил, что Фати не входит в планы на новый сезон.

Сообщается, что «Барселона» собирается расстаться с рядом футболистов до закрытия трансферного окна, чтобы освободить место в зарплатной ведомости. Ранее нападающего Витора Роке уведомили о том, что он должен покинуть клуб.

Напомним, Фати находится в системе «Барселоны» с лета 2012 года. Прошедший сезон 21-летний левый вингер провёл на правах аренды в «Брайтоне». За «чаек» он отыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отметился ассистом. Стоит отметить, что таланту Фати мешают раскрыться частые травмы. Очередное повреждение игрок получил во время предсезонной подготовки.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:26
После первой травмы мед.штаб решил консервативное лечение достаточно. Потом признали свою ошибку.
FreshMeat
FreshMeat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:21
Лечение - за счет клуба, профессия травматичная, хочет рыбу ловить за 600 евро в месяц - никто в футбол силком не тянет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:33
Некрасиво получается. Травмы ор получил играя за этот клуб... Рисковал.. здоровье только разрушил ..теперь он не нужен клубу
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:49
Он никогда не наберет форму
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:47
Хотят продать его, это понятно, но только кто теперь его купит? Надо было продавать игрока на пике, когда за него предлагали большие деньги, а сейчас приходится его по арендам сплавлять.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
В Челси пусть идет))
Гость
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