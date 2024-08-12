В «Барселоне» приняли решение по Фати

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вчера, 10:24

В «Барселоне» приняли решение расстаться с нападающим . Спортивный директор «блауграны» Деку уже провёл встречу с агентом игрока Жорже Мендешем и сообщил, что Фати не входит в планы на новый сезон.

Сообщается, что «Барселона» собирается расстаться с рядом футболистов до закрытия трансферного окна, чтобы освободить место в зарплатной ведомости. Ранее нападающего Витора Роке уведомили о том, что он должен покинуть клуб.

Напомним, Фати находится в системе «Барселоны» с лета 2012 года. Прошедший сезон 21-летний левый вингер провёл на правах аренды в «Брайтоне». За «чаек» он отыграл 30 матчей, забил 4 мяча и отметился ассистом. Стоит отметить, что таланту Фати мешают раскрыться частые травмы. Очередное повреждение игрок получил во время предсезонной подготовки.