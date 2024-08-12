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Хулиан Альварес — футболист «Атлетико»

вчера, 17:58

Нападающий Хулиан Альварес перешёл из «Манчестер Сити» в «Атлетико».

Стоимость трансфера оценивается в 75+20 млн евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2030 года.

Хулиан Альварес — футболист «Атлетико»

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:28
Мега трансфер. Альварес топ игрок даже по меркам АПЛ. Желаю удачи в Атлетико. Пусть карьера пойдет в гору!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Все что блестит хватает ПСЖ.
А Реал хватает ушастого.
xzcw9p2whbvx
xzcw9p2whbvx
вчера в 20:52
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:37
    отлично!!!
    теперь в Атлетико 6 аргентинцев))) осталось еще одного найти
    и получится Великолепная семерка.
    Альварес взял 19 номер.
    и снова аргентинец будет играть вместе с рослым норвежским форвардом, носящим 9 номер))) напомню, матрасники подписали Сёрлота из Вильярреала.
    посмотрим, как они проявят себя в Атлетико.
    Атлетико всегда претендует на трофеи.
    понятно, что в МанСити он выиграет больше.
    но Атлетико каждый год борется за ЛаЛигу, внутренние кубки, Лч/ЛЕ.
    есть все шансы что то из этого выиграть.
    и главное, в статусе лидера атак.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:22, ред.
    На мой взгляд, все футболисты сб.Аргентины, чемпиона Мира, в том числе Альварес, за исключением Месси среднего по европейским меркам уровня. Если бы не Лионель, команда не стала первой.
    _AgamagA_
    _AgamagA_
    вчера в 19:19
    Отличный трансфер 👍
    В Атлетико он может заиграть лучше, чем в АПЛ.
    Переход в такой клуб - верное решение! В его возрасте нужно играть.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:59
    Ну вот все и разрешилось,стороны довольны.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 18:51
    Будем надеятся, что чемпион мира заставит Эль Чоло разнообразить свою тактическую концепцию.
    Очень интересно будет глянуть на игровые построения АТМ, имея классного форварда.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 18:48
    На бумаге очень хороший трансфер 🔥 посмотрим, как себя покажет в роли основного нападающего Атлетико и новом для себя чемпионате. Удачи
    Colchoneros
    Colchoneros ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Дай бог дай бог ему забивать пачками но только за Атлетико!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Реал хватает все, что блестит, а отступные это не догма. Могут вполне на какой-нибудь цене сойтись. Я не сомневаюсь, что Альварес покажет высочайший уровень. Он и в АПЛ много забивал.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Не, Бавария это шаг назад в карьере. Я уверен Альварес в Испании будет очень много забивать и Реал подсуетится. Могла и Барселона, если деньги где-то достанет)
    Colchoneros
    Colchoneros ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Кого? Альвареса? Зачем он им! Контракт АМ до 30 го года и неизвестно какие отступные!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 18:36
    Да если только ПСЖ не перебьет ставку, ну или Бавария))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 18:33
    У вас его Реал все равно заберет)
    Colchoneros
    Colchoneros ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:31
    Не спасибо!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Может Филипса еще взять у МС?))
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 18:25
    Надо ещё англичанена подписать Галлахера! И ТО удалось!
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:25
    Удачи Альваресу в новом клубе.
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 18:23
    Свершилось!
    Ооочень рад этому переходу в Атлетико Мадрид!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:17
    Поздравляю матрасников с шикарным трансфером, надеюсь паучок заиграет в Атлетико и принесет клубу много пользы
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:17
    Отлично. Атлетико грамотно разобрался в ситуации.
    Гость
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