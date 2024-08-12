Хулиан Альварес — футболист «Атлетико»

Нападающий Хулиан Альварес перешёл из «Манчестер Сити» в «Атлетико».
Стоимость трансфера оценивается в 75+20 млн евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2030 года.
Нападающий Хулиан Альварес перешёл из «Манчестер Сити» в «Атлетико».
Стоимость трансфера оценивается в 75+20 млн евро. Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2030 года.
Очень интересно будет глянуть на игровые построения АТМ, имея классного форварда.
Очень интересно будет глянуть на игровые построения АТМ, имея классного форварда.
теперь в Атлетико 6 аргентинцев))) осталось еще одного найти
и получится Великолепная семерка.
Альварес взял 19 номер.
и снова аргентинец будет играть вместе с рослым норвежским форвардом, носящим 9 номер))) напомню, матрасники подписали Сёрлота из Вильярреала.
посмотрим, как они проявят себя в Атлетико.
Атлетико всегда претендует на трофеи.
понятно, что в МанСити он выиграет больше.
но Атлетико каждый год борется за ЛаЛигу, внутренние кубки, Лч/ЛЕ.
есть все шансы что то из этого выиграть.
и главное, в статусе лидера атак.
теперь в Атлетико 6 аргентинцев))) осталось еще одного найти
и получится Великолепная семерка.
Альварес взял 19 номер.
и снова аргентинец будет играть вместе с рослым норвежским форвардом, носящим 9 номер))) напомню, матрасники подписали Сёрлота из Вильярреала.
посмотрим, как они проявят себя в Атлетико.
Атлетико всегда претендует на трофеи.
понятно, что в МанСити он выиграет больше.
но Атлетико каждый год борется за ЛаЛигу, внутренние кубки, Лч/ЛЕ.
есть все шансы что то из этого выиграть.
и главное, в статусе лидера атак.