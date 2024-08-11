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Конте: «Я хочу лучшего для „Наполи“ и постараюсь усилить команду»

вчера, 19:50

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, что попробует пригласить новых игроков для усиления команды.

Я отдал себя в полное распоряжение клуба, я знал ситуацию, в которой оказался, а на рынке есть ограничения с точки зрения стоимости игрока или зарплаты. Многие игроки не приходят сюда, потому что мы не играем в [европейских] кубках. Я хочу лучшего для «Наполи» и постараюсь усилить команду, потому что нам это нужно.

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Все комментарии
Rudokor
Rudokor
вчера в 21:14
Стоит пожелать Конте удачи в Неаполе.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:11
Берите Лукаку уже 🔥😁
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:52
посмотрим, что у тебя получится, Антонио))
a6sj6qcnnqjy
a6sj6qcnnqjy
вчера в 20:28
Поддерживаю высказывания Антонио Конте о необходимости усиления состава «Наполи». Финансовые ограничения и отсутствие еврокубковых матчей действительно создают сложности для клуба, и важно предпринять шаги для улучшения команды. Усиление состава позволит «Наполи» бороться за высокие места в чемпионате и успешно выступать в международных турнирах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:19
Конте много говорит.
Мне кажется, что Наполи ошибся, пригласив Антонио на пост тренера.
Ничего нового он не даст команде, а вот конфликты с игроками будут.
4hghr48p82pm
4hghr48p82pm
вчера в 20:04
Желание есть а какие возможности???
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:00
Пока ,что получается не очень...
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