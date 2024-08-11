Конте: «Я хочу лучшего для „Наполи“ и постараюсь усилить команду»

Главный тренер «Наполи» рассказал, что попробует пригласить новых игроков для усиления команды.

Я отдал себя в полное распоряжение клуба, я знал ситуацию, в которой оказался, а на рынке есть ограничения с точки зрения стоимости игрока или зарплаты. Многие игроки не приходят сюда, потому что мы не играем в [европейских] кубках. Я хочу лучшего для «Наполи» и постараюсь усилить команду, потому что нам это нужно.