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Александр Бондаренко назначен на пост исполнительного директора «Ростова»

вчера, 18:37

Александр Бондаренко стал исполнительным директором «Ростова».

Ранее в этой должности трудился Артем Купров.

До этого Бондаренко работал в качестве заместителя генерального директора клуба.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:06
Клуб слабый, штатное расписание прямо как в Манчестер Сити.
Интересно, чем отличается исполнительный директор от генерального директора?
Видимо разницей в зарплате - это же сколько трутней сидит на шее клуба?
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:58
Может что то у него и получится... удачи на новой должности.
2nycwxwhw3j4
2nycwxwhw3j4
вчера в 18:51
Команду знает а сможет ли он что то изменить?
w3kmyw9mr55h
w3kmyw9mr55h
вчера в 18:47
Меняют их постоянно, а толку нету.
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