Александр Бондаренко назначен на пост исполнительного директора «Ростова»

Александр Бондаренко стал исполнительным директором «Ростова».
Ранее в этой должности трудился Артем Купров.
До этого Бондаренко работал в качестве заместителя генерального директора клуба.
Александр Бондаренко стал исполнительным директором «Ростова».
Ранее в этой должности трудился Артем Купров.
До этого Бондаренко работал в качестве заместителя генерального директора клуба.
Интересно, чем отличается исполнительный директор от генерального директора?
Видимо разницей в зарплате - это же сколько трутней сидит на шее клуба?
Интересно, чем отличается исполнительный директор от генерального директора?
Видимо разницей в зарплате - это же сколько трутней сидит на шее клуба?