Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Ташуев: «Буду обсуждать предложения хоть с любым из „Манчестеров“»

вчера, 18:59

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном возвращении в команду из Воронежа. Ранее Игорь Черевченко ушёл из коллектива.

Я нигде не говорил, что готов вернуться. Любой тренер без команды обсуждает любое предложение по работе. С любой командой буду обсуждать предложения по работе, хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пятибратов ответил на вопрос о возможном переходе в «Факел»
Вчера, 18:21
Жирков рассказал, почему не хочет стать тренером
08 августа
«Спартаку» предложили защитника «Витории», который ранее мог перейти в ЦСКА
05 августа
Генеральный директор «Пари НН» высказался на тему возможной отставки Илича
01 августа
Новиков может заменить Илича на посту главного тренера «Пари НН»
30 июля
В «Пари НН» сообщили, что доверяют Иличу
29 июля
Сортировать
Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:27
Ходят слухи в СМИ, что Гвардиола может уйти из МС после этого сезона, а Тен Хаг всегда на волоске. Осталось раку на горе свиснуть
Сп62
Сп62
вчера в 22:09
Когда у актёра спросили, кого вы считаете лучшим актёром, он скромно ответил: нас несколько.
Guzhel
Guzhel ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:16
Это он сказал для придания значимости своей персоны.
nczuktu2yfav
nczuktu2yfav
вчера в 20:48
Ташуев нормальный тренер, для Факела самый раз.
112910415
112910415
вчера в 20:12
но Факел как-то роднее ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:02, ред.
10Хаг и Пеп напряглись, услышав это)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:22
Ташуев, а про Манчестеры это ты к чему сказал?
Сам за любое предложение будешь цепляться зубами.
Или за тобой большая очередь из работодателей выстроилась?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:18
Без комментариев!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 