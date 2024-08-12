Ташуев: «Буду обсуждать предложения хоть с любым из „Манчестеров“»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о возможном возвращении в команду из Воронежа. Ранее Игорь Черевченко ушёл из коллектива.
Я нигде не говорил, что готов вернуться. Любой тренер без команды обсуждает любое предложение по работе. С любой командой буду обсуждать предложения по работе, хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров».
Сам за любое предложение будешь цепляться зубами.
Или за тобой большая очередь из работодателей выстроилась?
Сам за любое предложение будешь цепляться зубами.
Или за тобой большая очередь из работодателей выстроилась?