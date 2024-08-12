Ташуев: «Буду обсуждать предложения хоть с любым из „Манчестеров“»

Бывший тренер «Факела» ответил на вопрос о возможном возвращении в команду из Воронежа. Ранее Игорь Черевченко ушёл из коллектива.

Я нигде не говорил, что готов вернуться. Любой тренер без команды обсуждает любое предложение по работе. С любой командой буду обсуждать предложения по работе, хоть с «Факелом», хоть с любым из «Манчестеров».