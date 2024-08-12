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Пятибратов ответил на вопрос о возможном переходе в «Факел»

вчера, 18:21

Главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов высказался о возможном возвращении в «Факел». Ранее Игорь Черевченко покинул пост рулевого воронежской команды.

Я только несколько минут назад узнал о том, что Черевченко ушел из «Факела», поэтому о чем тут говорить? Со мной никто не связывался.

Я сейчас с «Чайкой» в лесу на мероприятии, у нас шашлыки. Никто со мной из Воронежа не связывался. Тем более, они могут связаться со мной в последнюю очередь, ведь есть много других специалистов. У меня действующий контракт с «Чайкой».

Желание вернуться в «Факел»? Если они со мной свяжутся, то я сообщу, а пока у нас с командой отдых и шашлыки.

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Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 23:32
Откаты с неустоек, выплаченных из бюджета, чем не вариант?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 19:25
Надо состав менять , а не тренеров...состав под пердив
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:16
Каждые 5 игр будут тренера менять..., неадекваты..
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Ну тут ему нужно подумать о возвращении...
Hauptman
Hauptman
вчера в 18:30
По крайней мере, с Пятибратовым Факел выглядел куда приличнее.
Гость
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