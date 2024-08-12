Пятибратов ответил на вопрос о возможном переходе в «Факел»

Главный тренер «Чайки» высказался о возможном возвращении в «Факел». Ранее покинул пост рулевого воронежской команды.

Я только несколько минут назад узнал о том, что Черевченко ушел из «Факела», поэтому о чем тут говорить? Со мной никто не связывался.

Я сейчас с «Чайкой» в лесу на мероприятии, у нас шашлыки. Никто со мной из Воронежа не связывался. Тем более, они могут связаться со мной в последнюю очередь, ведь есть много других специалистов. У меня действующий контракт с «Чайкой».

Желание вернуться в «Факел»? Если они со мной свяжутся, то я сообщу, а пока у нас с командой отдых и шашлыки.