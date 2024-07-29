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В «Пари НН» сообщили, что доверяют Иличу

вчера, 13:23

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Саша Илич продолжит работать в качестве главного тренера команды.

Насколько высок кредит доверия к Иличу? Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается.

Если в следующих матчах случится еще пара поражений, Илич остается? Это вопрос совета директоров. Если кто-то из членов совета поставит этот вопрос на обсуждение... Но пока такого нет.

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Все комментарии
moskowcity-petrv
moskowcity-petrv
вчера в 21:52
Если конкретнее.Пари нн,доверяет Иличу, ещё 2-3 матча,если проиграют и доверие уйдёт
qd3h43cn9yc2
qd3h43cn9yc2
вчера в 15:24
Доверие можно потерять перебравшись в пердив.
p7568hrknhxw
p7568hrknhxw
вчера в 13:50
Первая серия неудач и доверие сразу пропадает
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:46
Был такой период , что у нас вся страна тоже Ильичу лет 70 доверяла....)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:41
Динамо Махачкала вас ждёт...)
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