В «Пари НН» сообщили, что доверяют Иличу

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что продолжит работать в качестве главного тренера команды.

Насколько высок кредит доверия к Иличу? Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой, и внутри клуба вопрос об изменении статуса главного тренера даже не обсуждается.

Если в следующих матчах случится еще пара поражений, Илич остается? Это вопрос совета директоров. Если кто-то из членов совета поставит этот вопрос на обсуждение... Но пока такого нет.