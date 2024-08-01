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Генеральный директор «Пари НН» высказался на тему возможной отставки Илича

вчера, 15:55

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе не обсуждается возможность отставки главного тренера Саши Илича.

Хочу сказать, что в клубе не обсуждается вопрос отставки Илича. Главный тренер продолжает работать с командой. С нашей стороны было бы некорректно интересоваться другими кандидатами при действующем главном тренере. Конечно, у клуба есть план B, план С — в зависимости от событий, которые будут происходить. Но в данный момент переговоры ни с кем не ведутся.

Напомним, «Пари НН» уступил в двух турах чемпионата с общим счётом 2:7 и потерпел разгромное поражение в Кубке России.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
rfyv8t4ejwcb
rfyv8t4ejwcb
вчера в 20:14
Куда собирайся?
112910415
112910415
вчера в 19:11
собирайся, Саша !
dkrbd6qrz89j
dkrbd6qrz89j
вчера в 17:06
В первую очередь нужно уволить генерального директора, наверняка, дела в команде пойдут лучше.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 16:01
если честно)ну вот я скажу лично как я думаю) всем плевать кто в нн будет новым тренером)наверно кроме болельщиков из Нижнего Новгорода)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:00
Щас на берегу Каспия статистика ухудшится...)
Гость
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