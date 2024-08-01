Генеральный директор «Пари НН» высказался на тему возможной отставки Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что в клубе не обсуждается возможность отставки главного тренера .

Хочу сказать, что в клубе не обсуждается вопрос отставки Илича. Главный тренер продолжает работать с командой. С нашей стороны было бы некорректно интересоваться другими кандидатами при действующем главном тренере. Конечно, у клуба есть план B, план С — в зависимости от событий, которые будут происходить. Но в данный момент переговоры ни с кем не ведутся.