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«Спартаку» предложили защитника «Витории», который ранее мог перейти в ЦСКА

вчера, 16:00

«Спартаку» были предложены услуги защитника «Витории» Гимараеш Жорже Фернандеша. Трансфер игрока обойдётся «красно-белым» в миллион евро. «Спартак» раздумывает над вопросом осуществления сделки.

Фернандеш является воспитанником «Порту». В «Виторию» Гимараеш он перебрался из стана «драконов» в августе 2020 года. Контракт Фернандеша истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне на счету 27-летнего центрального защитника 36 матчей во всех турнирах, 2 балла по системе «гол + пас» (мяч и ассист) и 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 2,5 миллиона евро.

Ранее Фернандеш мог перейти в ЦСКА и другие клубы РПЛ. Сейчас «армейцы» не нуждаются в игроке, так как их наставник Марко Николич считает, что линия обороны полностью укомплектована.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 16:08
Игроков такого уровня можно найти и в России.
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