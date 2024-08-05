«Спартаку» предложили защитника «Витории», который ранее мог перейти в ЦСКА

1722862823

вчера, 16:00

«Спартаку» были предложены услуги защитника «Витории» Гимараеш . Трансфер игрока обойдётся «красно-белым» в миллион евро. «Спартак» раздумывает над вопросом осуществления сделки.

Фернандеш является воспитанником «Порту». В «Виторию» Гимараеш он перебрался из стана «драконов» в августе 2020 года. Контракт Фернандеша истекает в июне 2025 года. В прошедшем сезоне на счету 27-летнего центрального защитника 36 матчей во всех турнирах, 2 балла по системе «гол + пас» (мяч и ассист) и 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 2,5 миллиона евро.