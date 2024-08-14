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«Зенит» одержал гостевую победу над «Рубином» в Кубке России

вчера, 19:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Рубин» проиграл «Зениту» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев.

«Рубин» идёт на 2-м месте в группе D (3 очка), «Зенит» занимает 1-е место (6 очков).

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Все комментарии
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:36
Молодцы Зенит......
Айдин Аркитский 1
Айдин Аркитский 1
вчера в 23:26
Чуть ли не второй состав Зенита играл, молодцы парни) а так счёт достойный этой игре...!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 20:58
Ничего другого от матча вторых составов и не ожидал. Три очка есть. Всех с победой всем добра.
5t8uaz93qgrp
5t8uaz93qgrp
вчера в 20:16
Зенит с победой, второй состав тоже выигрывает.
johncamp
johncamp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:42
Про Артура - точно, а так, игра для тренеров
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:36
Казалось бы второй состав должен рвать и метать доказывая свою состоятельность....в первом тайме этого не увидел...
Сергеев как то незаметно из фартового джокера превратился в обыденного напа среднего уровня РПЛ...
Артур по прежнему не выходит на свой уровень...как говорил Аршавин "Если Глушенков играет на кураже...то Артур на "лишь бы не ошибиться"
Результат ожидаем...
Зенит с очередным сухарём...
Семака с неплохой предюбилейной серией...
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:33
Может быть действительно некоторые матчи выглядят скучновато, но зато какая возможность у тренеров посмотреть на свой резерв в боевой обстановке.
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:28
ГЭ КР превратился по сути в баталии резервистов и лавочников клубов РПЛ. И вроде ЕК нет, а как относились с прохладцей к данному турниру наши клубы, скажем так, элитного дивизиона, так и относятся. Ну и конечно два матча в неделю играть основой тяжеловато для наших мастеров пешеходного стиля наверное. На фоне всего этого единственное что непонятно, так это изредка всплывающие разговоры среди лиц условно нашего футбольного истеблишмента о необходимости расширения РПЛ. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, так плюс-минус равная игра. Футболисты мальца побегали, продышались, возможно дали пищу для размышлений своим наставникам с той лишь разницей, что "Зенит" сумел забить, а "Рубин" нет. В итоге болельщиков "Зенита" с победой, а для "Рубина" с учетом формулы турнира полагаю ничего катастрофического не произошло. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Andy Drew
Andy Drew
вчера в 19:25
Первый тайм был не очень. Второй Зенит провел повеселее. Выход Изидора изменил атаку Зенита. Могли еще забить. Ну и хорош же Васильев. Ни в одном матче еще не выглядел лишним. Надо давать шансы. В общем трудовая, спокойная победа Зенита с резервным составом. Всех с победой !
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:25
Новая формула превратила Кубок в нудный турнир.
Команды выставляют на матчи второй-третий состав.
Разовый проигрыш не лишает команды шансов выиграть трофей.
Потому некоторые игры просто невозможно смотреть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:21
Зенит держит свой статус сильнейшей команды РПЛ!
Capral
Capral
вчера в 19:20
Рубин вышел вторым составом, что было понятно с самого начала- забили на кубок.
lotsman
lotsman
вчера в 19:13
С очередной победой, зенитовцы!
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