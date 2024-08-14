«Зенит» одержал гостевую победу над «Рубином» в Кубке России

«Рубин» проиграл «Зениту» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.
Единственный гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев.
«Рубин» идёт на 2-м месте в группе D (3 очка), «Зенит» занимает 1-е место (6 очков).
Сергеев как то незаметно из фартового джокера превратился в обыденного напа среднего уровня РПЛ...
Артур по прежнему не выходит на свой уровень...как говорил Аршавин "Если Глушенков играет на кураже...то Артур на "лишь бы не ошибиться"
Результат ожидаем...
Зенит с очередным сухарём...
Семака с неплохой предюбилейной серией...
Сергеев как то незаметно из фартового джокера превратился в обыденного напа среднего уровня РПЛ...
Артур по прежнему не выходит на свой уровень...как говорил Аршавин "Если Глушенков играет на кураже...то Артур на "лишь бы не ошибиться"
Результат ожидаем...
Зенит с очередным сухарём...
Семака с неплохой предюбилейной серией...