«Дурдом» — Фердинанд про «Челси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в недоумении от ситуации в «Челси»:
Дурдом. Представьте, что вы игрок этой команды. Я бы каждое утро просыпался пораньше и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали. Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков – и они хотят еще двоих. Потрачено более миллиарда фунтов.
МЮ делает глупостей не меньше чем Челси.
Кстати, он не первый раз лезет не туда, куда надо.
МЮ делает глупостей не меньше чем Челси.
Кстати, он не первый раз лезет не туда, куда надо.