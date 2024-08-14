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«Дурдом» — Фердинанд про «Челси»

вчера, 23:20

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в недоумении от ситуации в «Челси»:

Дурдом. Представьте, что вы игрок этой команды. Я бы каждое утро просыпался пораньше и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали. Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков – и они хотят еще двоих. Потрачено более миллиарда фунтов.

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Все комментарии
BURNLEY
BURNLEY
сегодня в 01:22
Слабо сказано!
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:00
Да, кстати игроки Челси часто не могут вспомнить как зовут партнеров по команде. И как вообще называется их клуб - они только что приехали перед матчем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:54
Фердинанд, ты обсуждай лучше свою команду.
МЮ делает глупостей не меньше чем Челси.
Кстати, он не первый раз лезет не туда, куда надо.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:30
Ему какое дело?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:25
Говорят, что Челси переводится на русский как Зенит
Гость
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