«Дурдом» — Фердинанд про «Челси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в недоумении от ситуации в «Челси»:

Дурдом. Представьте, что вы игрок этой команды. Я бы каждое утро просыпался пораньше и сразу смотрел бы в телефоне, кого мы сегодня подписали. Это безумие. Они через день подписывают очередного футболиста. По-моему, при этом руководстве подписано 36 игроков – и они хотят еще двоих. Потрачено более миллиарда фунтов.