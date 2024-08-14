Анчелотти: «У нас нет принцев или королей»

Главный тренер «Реала» высказался перед матчем Суперкубка УЕФА с «Аталантой».

Мы голодны и с нетерпением ждём начала. Это первый трофей сложного сезона, и мы хотим начать его мощно, осознавая трудности. Команда выглядит хорошо, несмотря на то, что у неё не было много тренировочных дней, мы мотивированы на матч.

«Аталанта» заслуживает того, чтобы быть здесь, потому что они выиграли Лигу Европы благодаря прекрасной работе, проделанной командой и тренером. У Гасперини огромный опыт, он мой друг. Мы вместе работали в «Ювентусе» и проходили курс тренерской подготовки. У меня с ним фантастические отношения.

Мбаппе в хорошей форме, как и все ребята. У нас было мало времени на тренировки, но мы выглядим хорошо, включая Килиана. Он прибыл в отличной форме и хорошо адаптируется. У всех здесь есть шанс сыграть. Он очень хорошо адаптируется, сосредоточен на тренировках, мотивирован и усердно работает. Он также демонстрирует своё невероятное качество.

Мы очень чётко понимаем, что хотим сделать, и над каким проектом работаем. В этом году у нас команда, полная невероятного качества. Мы думаем, что можем сделать что-то великое, и игрокам придётся адаптироваться, будем работать над этим. Мы потеряли некоторых ключевых игроков, но другие пришли. Теперь нам нужно сохранить приверженность и коллективный подход, которые были так важны в прошлом сезоне.

О слухах про интерес к Винисиусу

В этом нет абсолютно ничего. Это всё просто предположения, окно закрывается 31 августа. Он хочет быть здесь, эти вещи его не беспокоят, он сосредоточен и хочет сделать всё возможное для команды. Он замечательный игрок, хочет помочь команде оказаться на самом верху, как это делал в последние годы.

Про атмосферу в команде

В последние несколько лет у нас в раздевалке царит очень здоровая, счастливая атмосфера. Это заслуга таких игроков, как Карвахаль, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, а также Начо и Кроос. У нас нет принцев или королей. Это просто группа игроков с разными качествами, которые показали, что способны объединить их для службы команде. Это то, чего мы будем стремиться достичь и в этом сезоне.

О Лунине

Андрей — один из наших вратарей. У нас замечательный состав, и он один из лучших вратарей. У нас лучшие защитники, лучшие полузащитники и лучшие нападающие. Лунин — часть этого состава, является важным его членом. Он также сыграл ключевую роль для нас в прошлом сезоне.

Про изменения в тактике после ухода Крооса

Тони был фантастическим игроком, но он решил уйти, и мы уважаем его решение. Будет очень сложно заменить его, но мы можем сделать это с помощью Камавинги и Вальверде. Это будет отличаться с тактической точки зрения, потому что наш стиль должен адаптироваться к характеристикам игроков, которые у нас есть. Если у нас будет игрок, который отличается от Крооса, мы будем играть в другой футбол.