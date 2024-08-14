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Анчелотти: «У нас нет принцев или королей»

вчера, 09:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался перед матчем Суперкубка УЕФА с «Аталантой».

Мы голодны и с нетерпением ждём начала. Это первый трофей сложного сезона, и мы хотим начать его мощно, осознавая трудности. Команда выглядит хорошо, несмотря на то, что у неё не было много тренировочных дней, мы мотивированы на матч.

«Аталанта» заслуживает того, чтобы быть здесь, потому что они выиграли Лигу Европы благодаря прекрасной работе, проделанной командой и тренером. У Гасперини огромный опыт, он мой друг. Мы вместе работали в «Ювентусе» и проходили курс тренерской подготовки. У меня с ним фантастические отношения.

Мбаппе в хорошей форме, как и все ребята. У нас было мало времени на тренировки, но мы выглядим хорошо, включая Килиана. Он прибыл в отличной форме и хорошо адаптируется. У всех здесь есть шанс сыграть. Он очень хорошо адаптируется, сосредоточен на тренировках, мотивирован и усердно работает. Он также демонстрирует своё невероятное качество.

Мы очень чётко понимаем, что хотим сделать, и над каким проектом работаем. В этом году у нас команда, полная невероятного качества. Мы думаем, что можем сделать что-то великое, и игрокам придётся адаптироваться, будем работать над этим. Мы потеряли некоторых ключевых игроков, но другие пришли. Теперь нам нужно сохранить приверженность и коллективный подход, которые были так важны в прошлом сезоне.

О слухах про интерес к Винисиусу

В этом нет абсолютно ничего. Это всё просто предположения, окно закрывается 31 августа. Он хочет быть здесь, эти вещи его не беспокоят, он сосредоточен и хочет сделать всё возможное для команды. Он замечательный игрок, хочет помочь команде оказаться на самом верху, как это делал в последние годы.

Про атмосферу в команде

В последние несколько лет у нас в раздевалке царит очень здоровая, счастливая атмосфера. Это заслуга таких игроков, как Карвахаль, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, а также Начо и Кроос. У нас нет принцев или королей. Это просто группа игроков с разными качествами, которые показали, что способны объединить их для службы команде. Это то, чего мы будем стремиться достичь и в этом сезоне.

О Лунине

Андрей — один из наших вратарей. У нас замечательный состав, и он один из лучших вратарей. У нас лучшие защитники, лучшие полузащитники и лучшие нападающие. Лунин — часть этого состава, является важным его членом. Он также сыграл ключевую роль для нас в прошлом сезоне.

Про изменения в тактике после ухода Крооса

Тони был фантастическим игроком, но он решил уйти, и мы уважаем его решение. Будет очень сложно заменить его, но мы можем сделать это с помощью Камавинги и Вальверде. Это будет отличаться с тактической точки зрения, потому что наш стиль должен адаптироваться к характеристикам игроков, которые у нас есть. Если у нас будет игрок, который отличается от Крооса, мы будем играть в другой футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:29
есть у вас, есть ...
8bqur4qta8bk
8bqur4qta8bk
вчера в 11:31, ред.
Карло!Ты плохо знаешь Камерунского Эму,эта штучка ещё тебе покажет,он развалит Реал ,тебя уволят и прийдёт Зидан -который начнёт чистку Реала под руководством Камерунского Эму ,вот что ждёт Реал!!!Испанцев в Реале останется 20%-остальные будут Афро-Французы,вот кого ты запустил в Реал!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:56
Ну что, рискуем и заряжаем на Аталанту? Коэффициент того стоит! Даже не вздумайте! Реал, такие команды как Аталанта - проглатывает на завтрак! Все лидеры у "сливочных" в строю, поэтому у "богини" попросту нет шансов: Фора1 -1 или ИТБ1 1.5. Я практически не сомневаюсь, что королевский клуб будет полностью контролировать ход поединка....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:52
Раньше принцеска была)))
adekvat
adekvat
вчера в 09:40
Принцев и королей нет но появилась зазнавшаяся звезда.
Гость
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